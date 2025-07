Aaron Mercury es el tercer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 3

Este viernes 4 de julio, luego de varios días de especulaciones, por fin se reveló la identidad del tercer participante que será parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 3 y que se unirá a Facundo y Olivia Collins en esta nueva aventura.

En esta nueva temporada, los productores del reality show más famoso de nuestro país apuestan por regresar la diversión y claro la controversia, se espera que los conflictos entre los participantes sean mínimos, sin embargo, Olivia Collins ya advirtió que podría sacar la villana que vive en ella.

Aarón Mercury el tercer confirmado

La mañana de este viernes 4 de julio durante la emisión del programa Hoy se reveló la identidad del tercer participante de La Casa de los Famosos México 3, de quien ya habíamos visto algunas pistas en las redes sociales oficiales del exitoso reality show.

¡YA LLEGÓ! uD83DuDE31 Aquí está la pista del tercer habitante que entrará a #LaCasaDeLosFamososMx Gran estreno 27 de julio, 8:30 p.m. @canalestrellas @micanalcinco y @vix 24/ 7 #Original pic.twitter.com/99wCBqaD6o — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 2, 2025

Se trata nada más y nada menos que del influencer y creador de contenido Aarón Mercury, quien desde el 2020, año en que la pandemia por el Coronavirus azotó el mundo entero comenzó su fama debido a los contenidos que comparte desde entonces en sus redes sociales.

Aarón se ha convertido en uno de los influencers favoritos de las nuevas generaciones, debido a su contenido relajado y claro también es el crush (amor platónico) de muchas jovencitas que lo siguen de cerca, pues, es innegable que goza de uno de los mejores físicos de las redes sociales.

Para Aarón Mercury el mundo de los realities shows es totalmente nuevo, por lo que seguramente deberá aprender mucho de Facundo, otro de los participantes confirmados y a su vez, el creador de Jaime Duende aprenderá de redes sociales con Aarón.

La polémica relación de Aarón Mercury con Yeri Mua

Aarón Hernández González, mejor conocido en redes sociales por su carisma y estilo único, alcanzó la fama en 2020 gracias a su contenido viral. Desde entonces, su presencia digital no ha dejado de crecer, acumulando más de 5.1 millones de seguidores en Instagram y más de 18.7 millones en TikTok. Su popularidad ha sido impulsada por videos que mezclan humor, tendencias y momentos personales que han conectado con millones de usuarios.

Pero no todo ha sido diversión en su trayectoria. En 2022, Aarón se convirtió en tema de conversación por su polémica relación con la influencer y cantante Yeri Mua, la cual terminó en medio de una discusión pública. Durante un en vivo, el creador digital lanzó la frase que se hizo viral: "Tú no eres mi ex, no eres mi nada". Más adelante, también fue vinculado sentimentalmente con Tammy Parra, aunque esa relación no prosperó y ambos decidieron mantener solo una amistad.