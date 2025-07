Novio de Mía Rubín es atropellado mientras se encontraban de vacaciones, este es su estado de salud

La pareja conformada por Mía Rubín Legarreta y Tarik Othón es una de las más famosas en el mundo de los espectáculos nacionales, ya que no sólo se trata de dos estrellas construyendo sus propias carreras mientras van tomados de la mano, sino también de un par de jóvenes conociendo el mundo desde otra perspectiva.

En esta ocasión, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín contó para las cámaras del programa "Hoy" cómo fueron sus vacaciones en Argentina junto al torero de 21 años. Según Mía, ambos escogieron distintos destinos de la Patagonia argentina, entre ellos Bariloche y Ushuaia, para disfrutar del paisaje invernal y vivir experiencias únicas en pareja.

Sí, me fui a Argentina, como podrán escuchar mi voz. Estoy muy enferma, pero aquí dándole con todo… No pudimos esquiar porque no había nieve. Nos nevó hasta el último día, dijo Mía Rubín para las cámaras de "Hoy".