"No se preocupen, me voy a quedar": Olivia Collins encara al grupo de Ninel Conde después de salir nominada | VIDEO

La primera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México sacudió la tranquilidad que tenían los 15 habitantes. Durante y después de las votaciones surgió una de las primeras rivalidades de la nueva temporada, la cual es protagonizada por Ninel Conde y Olivia Collins.

Al entrar al confesionario, Ninel Conde le dio puntos a Olivia Collins argumentando que no habían conectado. Por otra parte, la primera actriz también nominó a la cantante diciendo que se sentía excluida del grupo de amigas que conformó la artista conocida como La Bombón Asesino.

Después de conocer los resultados de las votaciones -los nominados son Adrián Di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde, Olivia Collins y Elaine Haro- la primera actriz lanzó una fuerte advertencia a las amigas de la protagonista de "Rebelde". El momento se volvió viral.

Al momento de entrar al confesionario, Olivia Collins aseguró que Ninel Conde ya hizo un grupo de amigas. Al parecer la primera actriz se refiere a la cercanía que ha tenido la cantante con Priscila Valverde y Elaine Haro. Ante esta situación les envió un contundente mensaje pues las cuatro están nominadas.

En una plática con Facundo, Olivia Collins dijo que sabe "perfectamente" quienes fueron las personas que la nominaron y la pusieron en riesgo de salir este domingo 3 de agosto. La reconocida actriz se mostró tranquila e incluso les mandó un mensaje que encendió la convivencia en La Casa de los Famosos México.

"Sé perfectamente quiénes me nominaron, no te preocupes", le dijo Olivia Collins a Facundo.

Después de agradecerle el apoyo a Facundo, Olivia Collins se dirigió a Elaine Haro para decirle que no saldrá de La Casa de los Famosos México este domingo 3 de agosto. Posteriormente se enfrascó en una polémica con Priscila Valverde, otra de las participantes más cercanas de Ninel Conde.

"Pero me voy a quedar. No se preocupen, me voy a quedar", dijo.