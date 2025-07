Ninel Conde y Olivia Collins, ni en La Casa de los Famosos México ni en “Como en el cine” se llevaban bien | VIDEO

Luego de la primera gala de nominación de este miércoles 30 de julio, que se vivió en La Casa de los Famosos México 3, salieron a relucir las primeras rivalidades entre los habitantes, y está es protagonizada por Ninel Conde y Olivia Collins, quienes dejaron claro que no se caen nada bien y que harán lo que sea necesario para que cualquiera de las dos salga pronto de la competencia.

Mientras que Ninel aseguró que no existe conexión alguna con Olivia Collins, la actriz de 67 años dijo estar en desacuerdo con que “La bombón asesino” haga su “bolita de amigas”, pues asegura que ese grupo de mujeres la critican y dicen cosas malas. Pese a todo esto, en el año 2001 Conde y Collins trabajaron juntas en la telenovela “Como en el cine”.

Aunque los amantes de la telenovela “Como en el cine”, la cual fue todo un éxito en el año 2001, creían que Ninel Conde y Olivia Collins iban a hacer una fuerte mancuerna por haberse reencontrado tras varios años de haber trabajado juntas, esto no ocurrió así.

Sin embargo, tal parece que ni en la vida real ni en la telenovela Ninel Conde y Olivia Collins tenían buena relación, y es que, tras su rivalidad anunciada en La Casa de los Famosos México, se ha viralizado algunos de los fragmentos de los capítulos de “Como en el cine” en donde se aprecia que “Topacio” y “Susu” personajes de las actrices antes mencionadas no tienen buena relación.

Y es que, de acuerdo a la escena que te compartimos en esta nota, “Susu”, personaje interpretado por Olivia Collins confronta a “Topacio” (Ninel Conde) por llevar sin su consentimiento a otra chica a bailar y tratar de opacar el talento de Isabel (Lorena Rojas).

Durante la primera nominación de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México, quedó claro que entre Ninel Conde y Olivia Collins no hay ningún tipo de amistad ni de conexión, pese a que en el pasado trabajaron juntas.

Es por eso que recordaremos las nominaciones de cada una de las divas de la casa que dejan al descubierto la fuerte rivalidad que existe entre ellas, no solo desde el día uno de este reality show, sino desde hace varios años.

“Le voy a dar puntos a Olivia y un punto amar mis motivos son porque no he conectado con ellas. Habido situaciones que he sentido un poquito excluida ciertos comentarios y actitudes y nada más”, Así nominó Ninel Conde