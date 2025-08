Llega a Disney Plus “Tempest”, un K-Drama de espionaje político con un deslumbrante reparto

La plataforma de streaming Disney Plus continúa fortaleciendo su catálogo de contenido coreano con el estreno de "Tempest", un thriller político y de espionaje que promete convertirse en uno de los mejores K-Dramas del año. Con un elenco estelar y una trama intensa, se espera que esté disponible en unas semanas.

"Tempest", también llamado "Polaris" o "The North Star", representa el regreso a los K-Dramas del actor de 44 años Kang Dong Won, quien es conocido por su trabajo en películas como " Temptation of Wolves", pues no ha participado en uno desde "Magic" en el 2004.

Por otro lado, se reveló que estará disponible a partir del próximo 10 de septiembre en el catálogo de Disney Plus. Además, contará con doblaje totalmente en español y tendrá un total de 8 episodios.

"Tempest" se estrena el 10 de septiembre. (Créditos: Disney Plus)

¿De qué trata "Tempest" de Disney Plus?

El K-Drama "Tempest", original de Disney Plus, se desarrolla en el centro del poder político surcoreano, en medio de un proceso electoral. La historia sigue a Moon Joo, una exembajadora ante la ONU con una carrera impecable, que se ve envuelta en una investigación secreta tras un intento de asesinato contra un candidato presidencial. Para desentrañar la conspiración, une fuerzas con San Ho, un agente encubierto con un pasado en las sombras.

Juntos, se adentran en una red de traiciones, operaciones secretas y alianzas entre gobiernos que amenaza con alterar el equilibrio político de Corea y Estados Unidos. El drama destaca por su tono adulto, narrativa compleja y escenas de acción con alto valor de producción, alejándose del típico romance juvenil y acercándose al thriller de escala internacional.

"Tempest" tendrá 10 episodios. (Créditos: Disney Plus)

Reparto y producción de "Tempest"

"Tempest" estará protagonizado por la aclamada actriz Jun Ji Hyun, quien regresa a la televisión con un papel poderoso y lleno de matices. Acompaña de Kang Dong Won, en su primer rol principal en una serie después de años centrado en el cine, ambos completan un reparto de alto nivel.

Mientras tanto, detrás de la producción de este drama original de Disney Plus se encuentra un equipo creativo de renombre, pues está a cargo de Kim Hee Won, conocido por K-Dramas exitosos, y el guion es obra de Jeong Seo Kyung, famosa por sus colaboraciones en películas de suspenso psicológico. La combinación de estos promete un producto sofisticado y visualmente impactante.