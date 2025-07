Liam Neeson y su historia de amor con Pamela Anderson tras la muerte de Natasha Richardson hace 16 años

El mundo de Hollywood mantiene las miradas en Pamela Anderson, de 58 años de edad, y Liam Neeson, de 73 años, debido a que se especula que tienen un romance. Las chispas se evidenciaron en la premiere de la película “The Naked Gun” en Londres, donde se mostraron cercanos y hasta acaramelados, ya que la actriz le dio un beso en la mejilla al actor, quien no se mostró indiferente.

La gira promocional de la película está provocando que las estrellas de Hollywood expresen qué opinan la una de la otra, admitiendo que hay desde admiración hasta cariño. Ayer 30 de julio, los famosos le concedieron una entrevista Andy Cohen, presentador de Radio Andy, en Nueva York, y no dudaron en sujetarse de las manos, dio a conocer el medio británico Daily Mail.

Previo a esto, el martes 29 una fuente le confirmó al mismo medio que Pamela Anderson y Liam Neeson han estado saliendo “por un tiempo”, lo que confirmaría que son una de las parejas menos esperadas del verano, como sucedería con la cantante Katy Perry y el político Justin Trudeau.

Noticias Relacionadas FOTOS revelarían que Katy Perry está de novia con Justin Trudeau tras separarse de Orlando Bloom

Pamela Anderson y Liam Neeson siguen desatando rumores de romance. Foto: Twitter.

Liam Neeson y Natasha Richardson, un amor marcado por la tragedia

Aunque las estrella de “The Naked Gun” no han confirmado ni desmentido el romance, las especulaciones crecen e incluso se destaca que Pamela Anderson hizo que Liam Neeson le dé una oportunidad al amor luego de la muerte de su esposa, la actriz Natasha Richardson, hace 16 años.

Natasha Richardson y Liam Neeson se conocieron en 1992 cuando trabajaban en Broadway en la obra de teatro “Anna Christie”. La chispa surgió entre ambos, pero había un problema: ella llevaba dos años casada con el productor teatral Robert Fox y él estaba saliendo de relaciones con Barbra Streisand y Helen Mirren, además de una propuesta de matrimonio con Brooke Shields.

Sin embargo, las estrellas de Hollywood le hicieron caso a lo que sentían y pusieron en orden sus vidas para estar juntas. Tras dar este paso, empezaron una relación amorosa que los hizo ser una de las parejas más queridas de su generación. Su historia de amor avanzó velozmente y el 6 de junio de 1993 debutaron como pareja en la 47° edición de los premios Tony y el 3 de julio de 1994 se casaron. Completaron su familia con sus dos hijos, Micheál y Daniel, quienes tienen 30 y 28 años, respectivamente.

Liam Neeson estuvo casado con Natasha Richardson, quien murió en 2009 tras sufrir un accidente. Foto: Pinterest.

De qué murió Natasha Richardson

La historia de amor de Natasha Richardson y Liam Neeson se vio opacada por la tragedia porque en marzo de 2009 ella sufrió un accidente al practicar esquí en Québec, Canadá, donde estaba acompañada de sus hijos. Para salir de la rutina, la actriz de “Juego de gemelas” decidió tomar clases de esquí en Mont Tremblant. Durante la sesión, se cayó por una pendiente y se golpeó en la cabeza.

Inicialmente la actriz no tuvo malestar, así que no consideró necesario recibir atención médica, aunque la realidad es que ya estaba sufriendo una hemorragia cerebral. “Cariño, me caí en la nieve”, le dijo por teléfono la actriz a su esposo, quien estaba en Toronto, Canadá, por la filmación de la película “Chole”. Tan sólo una hora después, la famosa empezó a sentirse mal y fue llevada a un hospital.

“La actriz se resbaló en una pista para principiantes, mientras recibía una lección de esquí. Iba acompañada de un instructor, quien llamó a una patrulla y, a pesar de que al principio no mostraba ninguna herida, fue inmovilizada por su seguridad. Sólo una hora después empezó a sentirse mal”, dio a conocer en ese momento la escuela de esquí.

Natasha Richardson entró en coma y estuvo así dos días. Liam Neeson viajó de inmediato a Québec para estar con su esposa y los médicos le informaron que el diagnóstico exacto de la actriz era una “hematoma epidural accidental causado por un golpe brusco en la cabeza”. En pocas palabras, la famosa tenía muerte cerebral, así que el actor cumplió con uno de los acuerdos que tenían: dejarla ir, en caso de que estuviera en estado vegetativo. Por lo mismo, el actor autorizó que la desconectaran de las máquinas que la mantenían con vida.

La actriz falleció el 18 de marzo de 2009 a los 45 años de edad. Tiempo después, el actor recordó la muerte de su esposa y reveló que le dijo lo siguiente: “Amor, no vas a volver de esto. Te golpeaste la cabeza. No sé si puedes escucharme, pero eso es lo que pasó. Voy a llevarte de regreso a Nueva York. Toda tu familia y amigos vendrán”. El famoso igual informó que el corazón, los riñones y el hígado de la actriz fueron donados, así que “ella mantiene a tres personas con vida en este momento. Eso es increíble y creo que estaría muy complacida”.