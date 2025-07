La trágica historia del ‘otro’ Harry Potter que quedó paralítico a causa de la película

Para Harry Potter.

En la alacena bajo la escalera, 4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey.

Estas son las palabras que todo ‘potterhead’ reconoce como el inicio de una gran aventura. Harry Potter, el niño que vivió, nació un 31 de julio de 1980 y este 2025 está cumpliendo 45 años. En la saga de J.K. Rowling el mundo mágico gira en torno a este joven mago que, junto a sus amigos, luchará para derrotar a la mayor amenaza mágica, un poderoso mago oscuro conocido como Lord Voldemort y sus seguidores, los mortífagos.

La historia dejó los libros para plasmarse en las pantallas de cine en 2001 con 'Harry Potter y la piedra filosofal'. Un desconocido Daniel Ratcliffe de 11 años fue quien dio vida al personaje principal, sin embargo, poco se habla del otro joven que interpretó al mago en esa misma saga: David Holmes.

El 31 de julio es el cumpleaños del personaje

David Holmes, el acróbata famoso

Holmes comenzó a los seis años su entrenamiento como gimnasta, sus entrenadores se dieron cuenta pronto que se trataba de un joven con grandes habilidades, sin embargo, el pequeño sabía que no quería ser sólo un atleta: siempre subo que terminaría en el mundo del cine, concretamente como un doble de acción.

Y no tardó mucho en conseguirlo, a los 13 años consiguió un papel en la película ‘Lost in space’ para ser el doble de acción de Jack Johnson, quien interpretó a Will Robinson. Gracias a esa cinta pudo conocer a celebridades de Hollywood como Matt LeBlanc, William Hurt y Gary Oldman.

Sólo tres años después, Holmes recibió un papel que cambiaría su vida para siempre, en todas las formas posibles. El joven de 16 años acudió a una audición en la que le pidieron subirse a una escoba sostenida por cables y que era remolcada por un camión, lo hizo con gracia, fuerza y equilibrio.

Chris Columbus, el director, supo de inmediato que ese el joven perfecto para el papel de Harry Potter, Holmes tenía la certeza de que había obtenido el papel de su vida. No lo sabía, pero se convirtió en el doble de acción de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine.

Comenzó a actuar a los 13 años

El arranque fue increíble, no sólo tenía el trabajo que siempre soñó, sino que además se divertía haciéndolo. En las primeras cintas no sólo fue el doble de Daniel Radcliffe, los protagonistas eran tan pequeños (11 años) que también realizó las escenas de Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Tom Felton (Draco Malfoy) y Matthew David Lewis (Neville Longbottom), entre otros.

Con el paso del tiempo, los actores principales crecieron y Dave se convirtió en el doble de Daniel, siempre que Harry Potter volaba, caía o luchaba, era Holmes quien grababa las escenas. Además, tuvo participaciones como personaje secundario, se le recuerda como el “golpeador 2” de Slytherin en el torneo de Quidditch, el deporte fantástico del mundo de J.K.Rowling.

Los años pasaron y para 2009 estaban filmando la sexta película, ‘Las reliquias de la muerte. Parte 1’; se trataba del tramo final de la saga, la adaptación del último libro que llegaría en dos entregas.

La amistad entre Radcliffe y Holmes había crecido, Daniel siempre se ha referido a David como un hermano mayor, un ejemplo a seguir, alguien con quien creció, ya que pasaban una gran cantidad de tiempo juntos durante los rodajes.

David por su parte ha dicho que Daniel pasó de ser uno de sus mejores amigos a su hermano menor. El fatídico día comenzó con la mayor normalidad, Holmes acudió a su llamado para participar en un ensayo de una escena que incluía una explosión controlada.

Además de doble, tuvo pequeños papeles secundarios

Llegó al estudio, le pusieron su arnés y estaba listo para “salir volando”, sin embargo, algo salió mal, la explosión ocurrió antes de tiempo y el arnés tiró de él demasiado rápido. Holmes terminó impactando contra un muro a velocidad y doblando su cuello, para luego caer en el colchón.

En el momento en que se estrelló supo que algo andaba mal, sintió un dolor agudo en el cuello y cuando el staff, visiblemente asustado se le acercó para preguntarle si se encontraba bien lo supo: no podía controlar sus dedos y no sentía las piernas.

Su coordinador le pidió que apretara los dedos, logró controlar su brazo, rodeó la mano con su mano, pero no pudo mover los dedos. Las ambulancias llegaron hasta el set, paramédicos se apresuraron a prestarle los primeros auxilios y aún así, el dolor intenso le hacía perder la consciencia por momentos.

Fue trasladado al Royal National Orthopaedic Hospital en Stanmore, al norte de Londres, especializado en lesiones en la médula espinal. Fue operado de inmediato y pasó seis meses internado. Pese a todos los esfuerzos, no había nada más por hacer, David quedó paralizado de la cintura para abajo y con movilidad parcial en brazos y manos.

Al recordar ese día, David narró que no quería asustar a sus padres, por lo que pidió que no se revelara de inmediato el accidente. En un comunicado de la época, la producción se limitó a decir que “un miembro del staff había sufrido un accidente y esperaban más información. Por respeto a la familia no podemos comentar más”.

Tenía sólo 25 años cuando perdió la movilidad de sus piernas.

Durante las primeras películas, dobló a todos los actores principales

El hombre que superó la tragedia

Daniel Radcliffe ha recordado los primeros momentos tras el accidente como los más duros, pero también los más enriquecedores. “En lugar de convertirse en una víctima, se convirtió en un sobreviviente”, dijo el actor británico en una entrevista para Rolling Stone en noviembre de 2023.

Radcliffe y Felton fueron al hospital mientras Holmes se encontraba convaleciente. Daniel hizo una subasta de caridad para pagar las cuentas médicas de su amigo, pero no se quedó allí.

Radcliffe acudía a verlo, lo acompañaba en sus proyectos y decidió acompañarlo en las acciones que Holmes emprendió para visibilizar los retos que enfrentan las personas con ese tipo de lesiones.

Holmes no se detuvo allí, dio conferencias, comenzó un podcast para hablar del tema, realizaba ‘reviews’ sobre las facilidades para el uso de la silla de ruedas de hoteles y otros lugares y su espíritu indomable lo llevó a conducir un kart adaptado para que el freno y el acelerador puedan controlarse con los brazos.

Ha mantenido una amistad con los interpretes de la saga

Radcliffe, quien nunca ha dejado solo a Holmes, también se sumó a una serie de podcast llamada Cunning Stunts, en la que ambos invitaban a dobles de acción profesionales para hablar de los retos de la profesión y diseccionar secuencias de acción explicando paso a paso cómo se habían llevado a cabo.

En 2023, un documental de HBO vio la luz narrando la historia de lucha de David. Aunque Daniel intentó hacerlo por sí mismo, pronto se dio cuenta de que no podía y necesitaba la ayuda de un experto.

Su nombre no podría ser otro que el mismo apodo de Harry Potter, su personaje compartido, al que ambos dieron vida durante su adolescencia: `David Holmes, el chico que vivió”.

“Romperme el cuello me convirtió en un hombre”, aseguró Holmes a Reuters en 2023. Recordó que filmar ese documental se convirtió en un ejercicio catártico para los sentimientos que guardó durante tanto tiempo. En una entrevista con The Mirror admitió que aún tiene “flashbacks de pesadilla” al recordar el día del accidente, pero aprendió a lidiar con ellos y convertirlos en su motor para seguir.

Daniel Radcliffe es como su hermano menor

Daniel también escribió la introducción de su biografía, que lleva el mismo nombre que el documental y ya se encuentra a la venta en librerías.