Justin Timberlake se sincera y revela que le han diagnosticado rara enfermedad que le provoca fuertes dolores

Uno de los cantantes más exitosos a nivel mundial, sin duda alguna es Justin Timberlake quien recientemente acaban de terminar su gira “Forget Tomorrow World Tour”, pese a que cerró dichas presentaciones con gran éxito, no todo es miel sobre hojuelas para el exintegrante de NSYNC, pues, hace tan solo unas horas se sinceró con su público sobre su estado de salud.

Fue a través de sus redes sociales que Justin Timberlake compartió una serie de fotografías de lo que vivió a lo largo de estas semanas dentro y fuera del escenario en su “Forget Tomorrow World Tour”, ahí, con un extenso texto confesó que en medio de la gira le fue diagnosticada una enfermedad que le provocó dolores intensos, sin embargo, no lo había compartido con su público, pues, decidió ser más fuerte que su enfermedad y pararse en el escenario a dejar que la música y el aplauso del público lo llenaran de fuerzas.

¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Justin Timberlake?

A través de una publicación honesta y emotiva en su cuenta de Instagram, el artista de 44 años compartió con sus seguidores que fue diagnosticado con una enfermedad poco común pero debilitante: la enfermedad de Lyme.

El anuncio, inesperado para muchos de sus fans, llega después de años en los que el intérprete de Mirrors fue objeto de críticas por presentaciones con menor energía o momentos de aparente desconexión en el escenario. Ahora, con esta revelación, Timberlake busca no solo explicar lo que ha vivido, sino visibilizar una condición que afecta a miles de personas y que muchas veces pasa desapercibida o es malinterpretada.

“Como muchos saben, soy una persona bastante reservada. Pero mientras estoy reflexionando sobre la gira y el festival, quiero contaros un poco sobre lo que me está pasando. Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme”, escribió Timberlake

Se enfrentó a un gran dolor en el escenario

En su mensaje, Justin Timberlake compartió detalles de cómo la enfermedad ha impactado su vida cotidiana y su desempeño profesional: “Cuando me diagnosticaron por primera vez, me quedé en shock. Pero, al menos podía entender por qué estaría en el escenario y con una gran cantidad de dolor nervio o, simplemente sintiendo una loca fatiga o una enfermedad. Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras? O, sigue y averigualo. Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contenta de haber seguido adelante.”, escribió.

Timberlake también aprovechó el momento para agradecer el apoyo incondicional de su esposa, la actriz Jessica Biel, así como el cariño de sus hijos, quienes han sido su mayor motivación en esta difícil etapa. La publicación recibió de inmediato una ola de comentarios de aliento por parte de seguidores, colegas y personalidades del mundo del espectáculo.

Foto: IG @justintimberlake

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de ciertas garrapatas, especialmente del género Ixodes. En sus primeras etapas, la enfermedad puede presentarse con fiebre, dolor de cabeza, fatiga y una erupción característica en forma de diana, conocida como erythema migrans. Sin embargo, muchos pacientes, no desarrollan esta marca, lo que complica el diagnóstico temprano.