Jeremy Renner "Hawkeye" regresa a Marvel después del accidente que le dejo 38 huesos rotos

Una buena noticia para los fanáticos del universo Marvel y sobre todo para los seguidores de Jeremy Renner, el actor que da vida a al superhéroe “Hawkeye” (Ojo de Halcón), ya que dio a conocer que volverá para el próximo año en el estreno de "Avengers: Doomsday".

Jeremy Renner fue quien confirmó después de varias situaciones negativas que pasaron en su vida, una de ellas un accidente en donde se fracturó 38 huesos, que ahora está más que listo para volver al traje de “Hawkeye” y adentrarse en las películas y series , así como en todo el universo de Marvel.

Para el actor Jeremy Renner, el personaje “Hawkeye” es uno de sus favoritos de toda su carrera, por lo que mencionó que ya está listo y dispuesto para volver a las hazañas junto al universo Marvel, según contó en una entrevista con la revista Empire en donde habló sobre su trabajo.

"Siempre me alegra estar en ese mundo (…) me encantan todos esos personajes, me encanta el personaje", fue lo que mencionó el actor.