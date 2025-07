Jason Momoa sin barba, el actor se afeitó después de 6 años y luce irreconocible | VIDEO

Jason Momoa luce irreconocible con su cambio de look, el famoso actor conocido por su personaje de “Aquaman” y por ser uno de los más carismáticos de Hollywood, sin dejar de lado su prominente barba decidió afeitarse por una importante razón que compartió en sus redes sociales.

El actor ha dado a conocer en sus redes sociales la difícil decisión que tomó de afeitarse la barba y además el bigote tras seis años de no hacerlo, pero no solo se trata de verse distinto con su look o imagen, sino tiene un trasfondo importante que dejó ver.

La razón por la que el actor tomó este drástico cambio es debido a que regresará a la producción de la cinta “Dune: Parte III”, donde volverá a interpretar el personaje “Duncan Idaho”, el maestro espadachín de la Casa Atreides, por lo que tendrá que hacerlo ya que es parte de la imagen.

Jason Momoa se quita la barba. Foto IG/prideofgypsies

¿Cómo luce Jason Momoa sin barba?

Pero en el video de en donde Jason Momoa da a conocer cómo luce sin barba también agrega su preocupación por el medio ambiente y el lanzamiento de una botella para ayudar a reducir el plástico de un solo uso, por lo que aprovechó las imágenes tan virales para mandar su mensaje.

"No me he afeitado en seis años, y aquí estamos de nuevo. Lancé @mananalu para ayudar a eliminar el plástico de un solo uso. Ahora, lo estamos llevando aún más lejos, asociándonos con nuestro equipo en @Getboomerangwater para traer un sistema de ciclo cerrado que desinfecta y botella de agua en el sitio. Eso significa aún menos desperdicio, reducir la huella de envío y nuestras botellas de aluminio se reutilizan una y otra vez. Este es el futuro, y estamos empezando en Hawai'i. Deshagámonos del plástico de un solo uso. Por nuestros hijos y por nuestro planeta. Todo mi aloha", escribió.

Jason Momoa el momento en el que se quita la barba. Foto IG/prideofgypsies

Así como en el video que dio a conocer el actor dedica el gran sacrificio de afeitarse al director de “Dune”, Denis Villeneuve, diciendo: “Solo por ti, Denis”, por lo que aún es más especial para él integrarse nuevamente a la historia, puesto que hay que recordar que su personaje muere en la primera entrega y “Duncan Idaho” regresa como un clon en la cinta programada para el estreno en diciembre de 2026.

“¡Maldita sea, lo odio!”, fue parte de lo que dice en la grabación en la que ya cuenta con miles de comentarios, incluido el de Adria Arjona, su pareja sentimental quien lo motivó y le escribió varios corazones, según se alcanza a ver en la publicación en su cuenta en Instagram.