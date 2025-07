Integrantes de Cuarto Día se va contra Olivia Collins: "somos mucho más jóvenes... imagínate ella que es señora"

Después de unos días llenos de amor, paz y felicidad dentro de La Casa de los Famosos México llegó la primera gala de nominaciones y con esto los problemas. Tras confirmarse la placa de los cinco nominados de la semana 1, comenzaron las polémicas y "discusiones" entre algunos de los habitantes. Dos de las protagonistas fueron los habitantes del Cuarto Día, quienes arremetieron contra Olivia Collins.

Adrián Di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde, Olivia Collins y Elanie Haro fueron los habitantes que salieron nominados el pasado 30 de julio. Tras confirmarse sus nombres las reacciones no tardaron en aparecer dentro de la casa más famosa y polémica de la televisión mexicana. La felicidad y esta sensación de "amor y paz" se quedó de lado y comenzaron las tensiones entre algunos de los habitantes que se mostraron molestos y desconfiados por como se habían presentado los votos.

La tensión comenzó con Olivia dejando claro que conocía a la perfección a las personas que la habían puesto en la placa de nominados de la semana 1. Después de este mensaje, Collins confirmó que no se deben de preocupar, ya que se va a quedar, dejando claro que confía en su gente y en lo que ha hecho dentro de la casa.

"Yo sé perfectamente quiénes me nominaron, corazón no te preocupes. Me voy a quedar, no se preocupen, me voy a quedar", dijo Collins confirmando su molestia por haber terminado en la placa.

Los nominados de la semana 1 de La Casa de los Famosos México (IG: lacasafamososmx)

La tensión incrementó con Priscila Valverde

Después de comentario de Olivia se incrementaron las tensiones dentro de La Casa de los Famosos México. La "pelea" se presentó entre Collins y Priscila. La modelo intentó tomar el chile que había dejado la actriz en su plato, quien terminó reaccionando de forma molesta. Tras la reacción de la integrante del Cuarto Noche, todos los del Día comenzaron a hablar de la situación que se estaba viviendo con Collins.

El cuarto comandado por Facundo comenzó a criticar y a expresar algunas quejas contra la actriz. Una de las primeras en hablar fue Mariana Botas, quien confirmó que Collins se encuentra en aislamiento, no habla con nadie, no convive y no interactúa. Se tiene que mencionar que la líder no votó por la diva del Cuarto Noche.

Después de escuchar a Mariana llegó el turno de Elaine, quien aseguró que no ha hecho ni mostrado la menor intensión por integrarse a la dinámica de la casa. Haro confirmó que fue decisión de la Diva del Cuarto Noche la que decidió entrar al show, por lo que debería hacer un intento por integrarse a la dinámica que se está llevando dentro del programa más polémico de la televisión mexicana.

"Nosotros estamos más acostumbrados a este pe..., a las redes, que te ataquen (...) Súmale que somos mucho más jóvenes... imagínate ella que es señora ya más grande debe estar diciendo: 'güey, ¿qué hice?', pero se debe sentir feo que te nominen y no lo está manejando de la mejor manera", agregó Botas.

Queda esperar a ver cómo se levanta Olivia Collins en la mañana y el resto de los habitantes, después de las primeras horas desde que se confirmó su lugar dentro de la placa de nominados de la semana 1. Otro detalle a tener en cuenta es que será el segundo cumpleaños de los habitantes. Adrián Di Monte estará festejando sus 35 años.