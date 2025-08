Influencers crean sindicato y amenazan con dejar de publicar contenido hasta ser más apreciados

Cansados de ser tomados como una “broma” y exigiendo respeto, un grupo de influencers en Australia crearon un sindicato y amenazaron con hacer huelga y de crear contenido en redes sociales hasta ser más valorados. Verónica B, quien encabeza el movimiento, afirmó que sin ellos la gente no sabría dónde comer, cómo maquillarse o qué ponerse si es que ellos no realizaran reseñas.

La polémica para Verónica B comenzó en diciembre de 2024 tras una entrevista en los Sydney TikTok Awards, pues recibió fuertes críticas en redes sociales al afirmar que ser influencer es “un trabajo duro”. La tiktoker, quien llegó al evento en un Rolls Royce, destacó entre sus actividades pensar en el contenido, editarlo, filmarlo y mantenerse relevante.

Luego de la ola de críticas que recibió por sus afirmaciones, Verónica B subió al escenario durante el AIIMS Creator Hub en Sydney y anunció que crearía la “Unión de Influencers de Australia”. La tiktoker dio a conocer sus exigencias apoyada por otro grupo de creadores, entre éstas amenazó con hacer una huelga y dejar de publicar contenido hasta ser más apreciados.

View this post on Instagram

"Estoy harta de que nos traten a los influencers como si fuéramos una broma. Merecemos más derechos y merecemos que nos tomen en serio (…) Como creadores de contenido e influencers, no sé cómo sobreviviría este mundo, ¿cómo sabría la gente dónde comer si no hiciéramos reseñas de restaurantes?, ¿cómo sabría la gente cómo maquillarse si no hiciéramos vídeos de ‘prepárate conmigo’?”, dijo molesta Verónica B ante el micrófono.