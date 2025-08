Fan de Verónica Castro muestra su colección de fotos con casi 40 años de dedicación: "Me va a sacar de pobre" | VIDEO

Desde hace casi cuatro décadas, José Gonzalo Mata Alvarado ha dedicado gran parte de su vida a una misión tan singular como apasionada: coleccionar y preservar todo tipo de material fotográfico relacionado con la icónica actriz y cantante mexicana Verónica Castro.

No es una historia común ni un simple hobby. Para él, Verónica representa mucho más que una figura pública; es una fuente constante de inspiración, un motivo para la perseverancia y, en cierta forma, una promesa que lo impulsa a seguir adelante.

"Yo siempre he dicho que Verónica me va a sacar de pobre, pero no porque me vaya a mantener sino que si sigue teniendo portadas o revistas completas porque cada una tiene un precio distinto en las subastas", declara José Gonzalo Mata Alvarado para El Heraldo de México.