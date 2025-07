Famoso actor y comediante de Televisa preocupa al aparecer en silla de ruedas y buscando trabajo | VIDEO

Hace unas horas el nombre del comediante, Lalo El Mimo, apareció en las principales portadas de los medios de la farándula después de su reciente vistazo. El reconocido actor fue sorprendido en silla de ruedas mientras busca trabajo, lo que generó bastante preocupación.

En la reciente transmisión del "programa Hoy" fue compartida una entrevista con el reconocido actor de cine y televisión. Lalo El Mimo provocó bastante preocupación después de aparecer en una silla de ruedas tras sufrir una caída que lo llevó a ser hospitalizado.

Durante el matutino de Televisa fue compartida una entrevista con el actor y comediante, Lalo El Mimo. El reconocido protagonista de películas del Cine de Ficheras habló sobre su actual estado de salud después de sufrir una caída que lo llevó a ser hospitalizado.

En la entrevista el protagonista de las telenovelas "Muchachitas como tú" y "Hasta que el dinero nos separe" explicó que la caída le provocó una fuerte lesión en la cadera, por lo que los médicos decidieron ponerle un clavo. Señaló que puede caminar con ayuda de una andadera, pero también se apoya con la silla de ruedas.

A pesar de su actual situación de salud, Lalo El Mimo, uno de los comediantes más queridos, acudió a las instalaciones del CEA de Televisa para realizar un casting pues está en busca de trabajo. El actor explicó que fue llamado para hacer el papel de un abuelito, lo cual tomó con buen sentido del humor.

“Vengo a hacer casting como si no me conocieran aquí al CEA para una novela. Me hablaron para ser un abuelo", explicó.