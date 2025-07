Familia P. Luche es una de mis obras más complicadas: Aleks Syntek

Una de las canciones más complejas en términos de composición musical en la carrera del cantante, productor y compositor mexicano Aleks Syntek también fue el tema principal de una de las series cómicas más exitosas de la televisión mexicana.

En una reciente declaración ofrecida en el podcast Sabías Qué, Syntek reveló que se inspiró en las big bands de jazz de los 40 para crear las icónicas armonías de la canción de La Familia P. Luche.

“Tiene unas armonías que sí me quemé las pestañas, no es ‘do, re, mi’, eh. Familia Peluche es una de mis obras más complicadas y te lo puede decir cualquier músico, porque me basé en la música de Big Band Jazz de los años 40.

“O sea, sí tienes que saber mucho de armonía para poder hacer una construcción así. Entonces, me da risa porque la gente cree que cuando haces algo gracioso es pendejo por naturaleza y es al revés, muchas veces tienes que ser muy inteligente para hacer música graciosa”, explicó.