Exvocalista de Banda Los Recoditos vive una tragedia y entre lágrimas cuenta lo que pasó: “se quemó”

En el mundo del regional mexicano, hay voces que marcan el corazón de los fanáticos, y una de ellas es la de Samuel Sarmiento, exvocalista de La Banda Los Recoditos y quién se encuentra en la búsqueda de cumplir su sueño, pero ahora como solista. Desde hace varios años que salió de la agrupación se ha dedicado a trabajar y ahora todo parece que su sueño se ha visto un tanto empañado tras la fuerte desgracia que vivió hace algunos días.

Y es que, de acuerdo con el mismo Samuel Sarmiento, su autobús al que llama de cariño el “SS Bus” ha quedado totalmente inservible, pues, se quemó luego de que un cable de luz hiciera corto mientras unos niños jugaban con un papalote, entre lágrimas el ex vocalista de Los Recoditos compartió en sus redes sociales detalles de lo que le sucedió a una de sus herramientas de trabajo.

“Tristemente el ‘SS Bus’ se me quemó”, comenzó diciendo el artista, visiblemente afectado. El autobús, símbolo de sus años de trabajo y esfuerzo, fue alcanzado por un cable de alta tensión que cayó tras un accidente en la colonia Francisco I. Madero, en su natal Mazatlán.

Según fuentes locales, todo ocurrió sobre la calle General Roque González Garza. De acuerdo con vecinos del lugar y con el mismo Samuel Sarmiento, un grupo de niños jugaba con papalotes cuando uno de estos se enredó en los cables de energía. La tensión generada provocó que uno de los cables se trozara, el cual cayó directamente sobre el autobús que se encontraba estacionado fuera de la casa del chofer del cantante.

Pese a que hubo una rápida intervención del cuerpo de Bomberos Mazatlán, el autobús de Samuel fue considerado una pérdida total, además varias casas se quedaron sin energía eléctrica debido al incidente, afortunadamente solo se trató de pérdidas materiales y no hubo ningún heridos ni vidas que lamentar. Sin embargo, de acuerdo con el mismo cantante, estos últimos días no han sido muy buenos para él, pues, en su vida personal también ocurrieron situaciones complicadas.

“...Últimamente honestamente pues no me han pasado cosas en estos últimos 15, 20 días, le he volteado machin, he pasado cosas muy fuertes, pasó una cosa fuertísimo en mi vida, ahorita me reservo, pero la verdad que no quiero comentarlo por algo muy fuerte personal y a la semana se me quema el camión…”Explicó Samuel Sarmiento