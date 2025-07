¿Dalilah Polanco se emborrachó dentro de La Casa de los Famosos México 3?, esta es la rara condición que sufre la actriz

Una de las participantes de La Casa de los Famosos México más querida por sus compañeros y el público, sin duda alguna es Dalilah Polanco quien no solo se convirtió en la líder del cuarto noche en el primer día de encierro, sino que ahora también está al pendiente de las tareas domésticas de la casa.

Recientemente, Dalilah causó sensación en La Casa de los Famosos México, debido a que “se le subió” al comer un coctel de frutas y que se comportara como si hubiera bebido alcohol, lo que hizo que sus compañeros se interesaran en la condición que padece.

¿Dalilah Polanco se puso borracha?

A tan solo unos días de iniciar la competencia, la actriz mexicana, recordada por su participación en La Familia P. Luche, ya se ha vuelto viral en redes sociales, no solo por su carisma y humor, sino por una sorprendente confesión que ha despertado la curiosidad de miles de espectadores y generó debate en plataformas digitales.

En una plática nocturna con sus compañeros dentro de la casa, Polanco estaba compartiendo con sus compañeros diferentes puntos de vista, cuando de repente la también comediante, dijo algo que no se entendió muy bien, a lo que Facundo quien estaba presente la cuestiono si es que estaba borracha, e inmediatamente, las burlas comenzaron, sin embargo, todo cambió cuando Dalilah reveló que tiene un raro padecimiento.

Y es que, la actriz compartió entre risas que padece una condición médica que puede provocarle síntomas similares a los de una borrachera, aún sin haber probado una sola gota de alcohol.

“Me comí un plato de frutas para poderme dormir en chinga… si me ven así no es que me quiera dormir, es que me comí un plato de fruta… le pasa a mucha gente”, dijo Dalilah

Aunque sus palabras generaron risas, pronto explicó que no se trataba de una broma. En realidad, ese tipo de alimentos le provocan un estado similar al de una intoxicación etílica.

¿Qué tiene Dalilah Polanco y cómo se lo diagnosticaron?

Polanco detalló que en el pasado comenzó a sentirse mal tras ingerir dulces o comidas con alto contenido de azúcar. Su primer pensamiento fue que sufría de hipoglucemia. “Cuando me di cuenta que tenía esto, dije ‘claro, se me bajó el azúcar’, y me pedí un brownie”, relató.

Fue hasta que acudió al médico que entendió la verdadera causa de sus síntomas: una enfermedad rara llamada síndrome de autodestilación. sin embargo, pasó mucho tiempo para que los especialistas de la salud, pudieran diagnosticar este padecimiento, pues, primero pensaron que era hipoglucemia.

De acuerdo con sitios especializados, el síndrome de autodestilación, también conocido como auto-brewery syndrome, es un trastorno poco común del metabolismo. En los pacientes que lo padecen se fermentan los carbohidratos que consumen y los convierten en etanol, el mismo compuesto presente en las bebidas alcohólicas. Esto significa que una persona puede experimentar efectos similares a los de una borrachera sin haber consumido alcohol en absoluto.

Para evitar estos episodios, Dalilah Polanco explicó que debe seguir una dieta muy estricta. Eliminar el azúcar, los productos con gluten y los alimentos con alto índice glucémico es fundamental. De lo contrario, podría experimentar un estado de embriaguez dentro de la casa, lo cual no solo afectaría su rendimiento en el reality, sino que también podría prestarse a malentendidos.