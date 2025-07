Belinda es acusada de maltratar a sus empleados, filtran video que evidenciaría la agresión en pleno concierto

La cantante y actriz Belinda, de 35 años de edad, está en el ojo del huracán porque es presuntamente acusada de maltratar a sus empleados. Esto sucedió luego de que en redes sociales se filtró un video mediante el que se observa que, al parecer, le grita a su personal de audio en pleno concierto en Veracruz.

El video del supuesto regaño de la intérprete de “Heterocromía” a un empleado se encuentra en TikTok, plataforma en la que surgió la polémica porque se cuestiona si realmente maltrató a su trabajador o si simplemente se trata de un malentendido.

Belinda afronta una nueva polémica porque la acusan de maltratar a sus empleados. Foto: Instagram.

Gracias al video se observa que Belinda estaba en pleno espectáculo musical, estaba interpretando “300 noches”, canción que lanzó en colaboración con Natanael Cano. De momento, la también modelo intercambia palabras con el personal de audio porque, al parecer, hubo una falla técnica, ya que Incluso se alcanza a escuchar que dice “no se escucha”.

Belinda es defendida por sus fans en redes sociales

Como el problema continuaba, Belinda se acercó al equipo de audio y le dio indicaciones, de modo que algunos usuarios de redes sociales consideran que fue “agresiva”. En la cuenta de TikTok Música por dentro (@musicaxdentro) se expuso el video, indicando “captan a Belinda regañando a staff tras falla de audio en su concierto”.

En respuesta, numeroso usuarios reaccionaron a favor de la intérprete de “Primera vista” y comentaron “está en todo su derecho, quién no se molestaría”, “por respeto al público, las fallas no están permitidas”, “cuál fuerte enojo” y “por qué no se va a enojar si para eso les paga, para que todo funcione perfecto. Las qué critican su enojo, pues fácil, (que) no vea nada de ella y listo”.

Además, hay quienes agregan que Belinda no se ve enojada, sino preocupada por resolver el problema técnico para ofrecer un buen espectáculo, lo que es característico de ella. De momento, la cantante no ha reaccionado a la polémica, a fin de conocer su versión de los hechos.