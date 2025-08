Alexis Ayala revela que enfrenta una fuerte crisis económica; vendió su casa días antes de “La Casa de los Famosos México”

“La Casa de los Famosos México” ha significado una oportunidad para que el público vea una nueva faceta de las celebridades más allá de los reflectores, pues la amistad con sus compañeros y el encierro los lleva a abrir su corazón revelando momentos de su vida personal. Tal y como ocurrió con Alexis Ayala, quien reveló estar enfrentando una fuerte crisis económica por la que tuvo que vender su casa tan sólo unos días antes de ingresar al reality show.

La exestrella de “Sólo para mujeres” ingresó como uno de los participantes más fuertes al programa debido al apoyo de los fans, quienes han seguido de cerca su extensa trayectoria tanto en teatro como en televisión. Sin embargo, el actor es conocido por mantener con total hermetismo los detalles de su vida personal y esta vez lo dejó de lado para revelar los momentos difíciles que ha enfrentado en el último año.

En una charla con Guana, Dalilah Polanco y Mar Contreras, el actor habló sobre la crisis que lo llevó a vender su casa concretando el trámite tan sólo unos días antes del estreno de “La Casa de los Famosos México”. Ayala reconoció el incondicional de su esposa, Cynthia Aparicio y admitió que, de lo contrario, pudo haber sufrido un infarto por la presión tal y como le ocurrió en junio de 2018 durante sus vacaciones familiares en Acapulco.

View this post on Instagram

“Acabo de pasar de una quiebra económica durísima, tuve que vender mi casa. La venta de la casa se resolvió el miércoles antes de entrar aquí, antes de que me encerraran, el notario y todo. Vengo con abogados desde hace más de un año y una serie de cosas, ¿te digo una cosa? Eso me zangoloteó mucho, me zangoloteó todo, en otro momento hace siete años me hubiera dado otro infarto", dijo el actor.