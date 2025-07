Verónica Castro confirma su retiro de la actuación, revela el motivo de su decisión

La primera actriz, Verónica Castro, dio de qué hablar en la industria del entretenimiento después de conceder una entrevista en la que reveló el verdadero motivo de su retiro del cine, teatro y televisión, poniendo fin a todos los rumores que han surgido sobre este tema.

Desde hace unos años Verónica Castro, una de las actrices más famosas en México, tomó la decisión de retirarse del mundo del espectáculo. Se especuló que la estrella de la farándula se alejó por el escándalo que destapó Yolanda Andrade, con quien supuestamente tuvo una relación sentimental.

A varios años de aquel escándalo, la protagonista de "El derecho de nacer" y "Rosa Salvaje" se sinceró con sus seguidores para explicar la verdadera razón de su retiro. La mamá de Cristián Castro habló como nunca sobre este controversial tema.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, retomada por el matutino "Despierta América", Verónica Castro habló sobre sobre su retiro de la industria del espectáculo. La famosa detalló que por el momento no tiene planeado volver a la actuación a pesar de que es una de las favoritas.

En este sentido, Verónica Castro explicó que dejó un gran legado en la industria del espectáculo, lo cual la deja satisfecha. La actriz explicó que no sería correcto volver a la actuación para hacer algo que no saldrá bien.

"Dejé un muy buen trabajo, dejé una muy buena imagen, dejé un muy buen sabor de boca y creo que sería incorrecto regresar para hacer algo que no está bien", contó.

En otra parte de la entrevista, Verónica Castro, exconductora de "Big Brother", apuntó que actualmente no tiene la edad ni le energía para volver a trabajar. La famosa explicó que es sincera con todo lo que dice y agradeció todo el sueño que construyó en esta industria.

"No tengo la edad, ni la energía para salir adelante y volverlo a trabajar, no quiero decir mentiras, pero fue un sueño todo lo que sucedió, un sueño precioso, yo creo que no regresaré", sentenció.