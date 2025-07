Sale a la luz el nombre del integrante en La Casa de los Famosos México que no se quiere bañar | VIDEO

La nueva Casa de los Famosos es uno de los realitys más seguidos del año y apenas lleva unos días al aire. Lo fabuloso de estos programas es que puedes conocer a las personas de una forma mucho más personal, saber sus miedos, sus amores, sus hobbies, lo que hacen cuando no están frente a las cámaras de la televisión o el cine o la prensa.

En esta ocasión, el público se vio sorprendido porque una revelación dejó entrever los hábitos de Abelito, quien ya destacó por ser el sujeto que no se quiere bañar en la casa, pero solamente porque dijo que se baña cada tercer día, haga falta o no haga falta, lo que no fue tomado a mal por Elaine Haro ni por Mariana botas, quienes estaban presentes cuando se les dijo.

"Yo no me bañé. No, pues yo no me quejo. Yo me baño sí o sí cada tercer día, se necesite o no se necesite. La cáscara muerde el palo, diría mi abuelo"