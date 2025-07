Poncho De Nigris revela que le dio instrucciones a Aldo De Nigris para ganar La Casa de los Famosos México 2025

Poncho De Nigris nuevamente enciende las redes sociales al revelar que dio instrucciones precisas a su hermano, Aldo De Nigris, para su participación en la próxima edición de "La Casa de los Famosos México 2025". La declaración surgió tras un comentario de una usuaria en redes sociales que pedía a Poncho que dijera a Aldo se quitara la camisa dentro del reality.

La respuesta de Poncho De Nigris, conductor e influencer y creador de contenido, fue contundente, pero también estratégica: "Tiene instrucciones y él lo sabe que es de menos a más ! No queremos un Albacete ni un Agustin. Es un plus el físico y no hay necesidad de presumirlo. Todo a su tiempo". Con esto se refería a concursantes de años pasados que creyeron que ganarían solamente por su físico.

La expectativa crece enormemente en torno a la participación de Aldo De Nigris. Con estas revelaciones de su tío Poncho, figura central en la primera temporada, los televidentes estarán aún más atentos a cada movimiento del exfutbolista dentro de la casa. Buscarán descifrar las "instrucciones" secretas que le dieron para alcanzar la victoria en uno de los realities más comentados y seguidos de México.

Poncho De Nigris es un experto en realitys. Crédito: @_PonchoDeNigris

¿Qué es el concurso La Casa de los Famosos México?

"La Casa de los Famosos México" es un popular programa de telerrealidad basado en el exitoso formato internacional "Big Brother". Allí, cámaras y micrófonos monitorean a los participantes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los famosos conviven sin contacto alguno con el mundo exterior, enfrentando retos semanales, nominaciones y eliminaciones que dependen exclusivamente de la votación del público.

El objetivo final es ser el último en pie y ganar un jugoso premio en efectivo. La dinámica del programa genera constantemente discusiones, alianzas inesperadas, estrategias de juego complejas y momentos virales que rápidamente se vuelven tendencia en redes sociales, manteniendo a la audiencia enganchada y generando debates apasionados.

Aldo se posiciona como el favorito del público regiomontano. Crédito: LCDLFMX

¿Quiénes participan en "La Casa de los Famosos México 2025"?

La tercera temporada de "La Casa de los Famosos México" dio inicio el pasado domingo 27 de julio de 2025, presentando un elenco diverso y prometedor de celebridades del espectáculo, las redes sociales y el deporte. Entre los participantes confirmados que ya se encuentran dentro de la casa figuran: