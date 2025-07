Paola Durante tacha de mentiroso a Jorge Gil tras su reciente reaparición: “¿Por qué regresas a hacer daño?”

La reciente reaparición de Jorge Gil sigue siendo motivo de debate debido a las declaraciones hizo con respecto al caso de Paco Stanley al ser abordado por periodistas. La presentadora de televisión Paola Durante reaccionó a esto, expresando “¿por qué regresas a hacer daño?”.

Paola Durante, de 50 años de edad, le brindó una entrevista a los titulares del programa “De primera mano” para compartir qué opina de lo expuesto por Jorge Gil y dijo que hay contradicciones, además de que consideró que su excompañero de trabajo busca fama o trabajo y por eso hasta ahora reapareció y revivió la muerte de Paco Stanley, quien fue asesinado el 7 de junio de 1999 en Ciudad de México.

“Estoy impresionada, no tenía idea de esa entrevista”, expresó la también modelo uruguaya. “Me impactó verlo, verlo también porque mi hermano me dijo que él estaba mal”.

Durante la charla, la exparticipante de “La Casa de los Famosos México” recordó que durante años no se supo nada de Jorge Gil, ya que ni se dio con él cuando se realizaba el documental del caso de Paco Stanley para la serie y se quería obtener su testimonio. Por lo mismo, enfatizó que está sorprendida con lo que dijo, especialmente porque revivió la polémica contra Mario Bezares porque dejó entrever que sí tuvo responsabilidad.

“Me impactaron sus declaraciones, me dolió porque ha sido ya muchos años de dolor, de superar muchas cosas, de querer dejar el pasado atrás. Me duele que siga hablando mal de Mario (Bezares) cuando la gente ya conoció al verdadero Mario”, expuso Paola Durante para referirse al triunfo de Mario Bezares en “La Casa de los Famosos México” en 2024.

Asimismo, Paola Durante aseguró que Jorge Gil mintió en el pasado y ahora hace lo mismo: sumado a esto, la presentadora de televisión consideró que su excompañero de trabajo “trae contradicciones” en sus declaraciones, además de que no entiende el motivo que lo hizo traer de regreso el pasado”.

“¿Por qué vuelve a hablar mal de nosotros? ¿Por qué no se tienta el corazón y se da cuenta del daño que nos hizo? (...). ¿Por qué después de que nos hizo tanto daño no dice “perdónenme, la regué por querer estar libre”?, ¿por qué regresas a hacer daño?, ¿por qué nos lastimas? Tus hijos te vieron libre, nuestros hijos no nos vieron libres, nuestras familias no nos vieron libres. Fuimos juzgados ante una sociedad por muchos años. ¿Por qué sigue con lo mismo?, ¿por qué no nos deja ser feliz?”.