Ninel Conde recuerda cuando la "masacraron" por la confusión de tsunami con surimi

Ninel Conde se ha convertido en una de las grandes sorpresas en la tercera temporada en "La Casa de los Famosos México" al ser una de las favoritas del público gracias a su autenticidad y carisma, algo que aplica a cada uno de sus relatos. Como aquel en el que recordó la polémica que la rodeó por la supuesta confusión de tsunami con surimi, la cantante recordó los ataques que recibió en redes sociales y por los que decidió eliminar su cuenta de Twitter.

El "Bombón asesino" ha logrado formar una gran amistad con Abelito, quien también se perfila como uno de los participantes favoritos para llegar a la final. Ambos acaparan la atención ante las cámaras gracias a su sentido del humor, así como las anécdotas con las que han logrado reunir al resto de sus compañeros para escucharlos mientras generan conversación entre el público a través de redes sociales.

Fue durante una charla con Aldo de Nigris, Mariana Botas, Facundo y Shiky que la integrante del Cuarto Día recordó la polémica ocurrida hace 15 años sosteniendo que se trata de algo falso surgido por el comentario de un conductor que se burló de ello, la confusión se hizo más fuerte al ser replicado por los medios y pronto surgieron los comentarios negativos en redes sociales contra la cantante.

“Fue la primera vez que me atacaban de forma masiva. Me dolió mucho, pero ahora, 15 años después, ya lo superé (...) Sí me dolió, pero ya lo superé. Ahora soy otra… y cuidado, vengo peor", dijo Ninel Conde al recordar que también se vio obligada a eliminar su cuenta de Twitter debido a los constantes ataques, aunque después decidió aprovechar esta polémica a su favor y fue contratada para un comercial de galletas.

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Ninel Conde señaló a Daniel Bisogno como el responsable de haber generado el bullying en su contra en redes sociales ya que habría sido él quien supuestamente inventó la confusión de "tsunami" por "surimi", lo que desató burlas y una ola de ataques contra la también actriz.

“Fue una cuestión que mi querido Bisogno, que en paz descanse, se le ocurrió decir y se volvió una falsa verdad. Me hicieron mucho bullying, ahí fue una de las partes que me afectó mucho. Me sentí golpeada hasta que caí a la lona y más abajo no puedo estar”, dijo Conde.