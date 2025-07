Nicola Porcella desata críticas por burlarse de Abelito, ¿hay conflicto entre los famosos?

El boom de “La Casa de los Famosos México” es un hecho, así como que Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, ya es uno de los favoritos de la tercera temporada. Por la sensación que causa, usuarios de redes sociales reaccionaron contra el actor y presentador peruano Nicola Porcella, quien se burló de él cuando narró una situación de salud que vivió.

El llamado “El novio de México”, de 37 años de edad, y Wendy Guevara son titulares del podcast “Cómplices del desmadre” y previo al arranque de la tercera edición del reality show tuvieron como invitados al generador de contenido Abelito, de 25 años, y a la cantante y actriz Ninel Conde, quienes ya son considerados la dupla estrella del programa de televisión que es grabado 24/7.

Como “La Casa de los Famosos México” empezó el pasado domingo 27 de julio, el episodio está disponible en redes sociales, como YouTube, desde el lunes 28. Sin embargo, lejos de las risas y el sentido del humor que caracteriza a los llamados “Wencola”, usuarios reaccionaron a las burlas de Nicola Porcella para Abelito.

Nicola Porcella no se aguantó la risa al escuchar una anécdota de Abelito y es criticado. Foto: redes sociales.

Nicola Porcella se burla de Abelito en pleno podcast

Durante la charla, Abelito narró un problema de salud que tuvo, así como una de las complicaciones que hubo: en el hospital no sabían si sedarlo como niño o adulto debido a su estatura, ya que mide 1.14 metros y tiene la condición “talla baja con falla motora”, según lo que ha explicado, rechazando el término enanismo.

Tanto Wendy Guevara como Ninel Conde y Nicola Porcella estaban escuchando atentamente al influencer; sin embargo, el actor y presentador peruano lanzó una carcajada. Su risa incrementó cuando su compañera de podcast expresó “al pediátrico”, lo que el influencer notó.

“Les va un punto bien interesante, como no sabían si sedarme como niño o como adulto me mandaron a otro hospital porque había un anestesiólogo de esos que saben de Pediatría todo para saber si me daban una intervención”, compartió Abelito, de modo que Nicola Porcella no paraba de reírse.

Abelito “enfrenta” a Nicola Porcella: “No, pues te quieres reír…”

Al ver la reacción de Nicola Porcella, Wendy Guevara igual sonrió, pero le dijo “Nico, cállate el hocico”. Ante esto, el mismo actor comentó que sabía que a recibir una funa por su reacción, aunque su intención no fue hacer sentir mal a su invitado. Por un momento, hubo “tensión”, ya que Abelito le dijo al peruano “qué da tanta gracia (...), es un tema de salud”.

Nicola Porcella trató de mantenerse serio, pero no dejaba de reírse. Por lo mismo, Abelito se le quedó viendo, así que el actor peruano dijo “qué, pero qué he hecho”, así que el generador de contenido respondió “no, pues te quieres reír…”. Wendy Guevara le dijo a su compañero que se fuera del podcast, a fin de que Abelito terminara de contar su anécdota.

Pese al momento de “tensión”, Abelito se empezó a reír, con lo que externó que no estaba enojado con Nicola Porcella, sino que tomó la situación con sentido del humor y sólo estaba bromeando con él.

“Ahora él se está burlando de ti ”, dijo Wendy Guevara, mientras Abelito volteaba a ver a Nicola Porcella. “Pensé que estabas enojado”, añadió Ninel Conde, de modo que el actor peruano dijo “cómo va a estar enojado”.

Nicola Porcella es criticado, pero también respaldado: “Yo también sería Nicola”,

Aunque se esclareció que no hay conflictos entre Abelito y Nicola Porcella, usuarios están criticando al peruano y vía redes sociales se leen comentarios como los siguientes: “qué falta de respeto de Nicola, en temas de salud no debe haber burlas”, “yo me levanto y me voy. Nicola me agrada, pero hay que saber distinguir cada momento” y “qué falta de respeto”.

Sin embargo, también hay numerosas personas que defienden a Nicola Porcella, indicando “todos somos Nicola” y “yo, siendo Nicola en los momentos serios”. Además, expresaron que el presentador peruano no actuó de mala fe, ya que se empezó a reír por el comentario que hizo Wendy Guevara, así que no se burló de Abelito.