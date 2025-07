Luego de críticas, Rosalía habla de Palestina y asegura que no deberían atacarla a ella | FOTO

Hace un par de días, la cantante española Rosalía se vio envuelta en una polémica cuando distintos fans comenzaron a cuestionar su silencio sobre el genocidio que sucede en Palestina. Todo comenzó cuando el diseñador Miguel Adrover decidió romper cualquier vínculo profesional con la artista, argumentando que Rosalía no había utilizado su plataforma para condenar la violencia que afectan a la población palestina.

A través de sus redes sociales, el diseñador de moda realizó una publicación en donde afirmó que "el silencio es complicidad, más cuando tienes un altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas", lo que fue interpretado como una falta de responsabilidad por parte de la cantante.

Su postura se volvió viral en cuestión de horas y ante la creciente presión, Rosalía decidió romper su silencio por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, plataforma en donde suma casi 30 mil seguidores. La cantante de 32 años comenzó reconociendo que su posición no ha sido perfecta ni completa, pero defendió que su silencio no implicaba indiferencia o complicidad con las atrocidades que ocurren en Palestina.

Rosalía se posiciona a favor de Palestina luego de ser llamada "cómplice"

Por medio de sus historias en Instagram, Rosalía reafirmó que su silencio no significa falta de solidaridad con Palestina. “El hecho de no haber usado mi plataforma… no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina”, escribió la artista.

Ante la creciente presión, Rosalía se posicionó mediante un comunicado oficial compartido en su cuenta de Instagram.

Fotografía: Instagram/@rosalia.vt

De la misma forma, Rosalía subrayó que "el hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina", pues en varias de sus fotografías recientes recibió comentarios por parte de sus fans, tales como:

"pensé que estabas más comprometida con la vida y con la justicia . Siento que tú voz se quede muda ante los miles de niños condenados al hambre y a las balas . Palestina te necesita"

"Tu silencio es atronador"

"la neutralidad es complicidad palestina libreee"

"Qué buena foto y todo, pero ya es momento que te posiciones sobre Palestina"

En el mismo comunicado, la cantante española señaló que los reclamos y peticiones deberían estar dirigidos hacia las personas que se encuentran en puestos de mando y la capacidad para frenar el genocidio, no hacia ciudadanos que, como ella, no tienen poder alguno en lo que sucede.

Es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan. No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxs), dijo.

Un punto importante en su discurso fue la crítica hacia la dinámica de señalamiento entre personas en lugar de hacia quienes realmente detentan el poder para detener la violencia.

Fotografía: Instagram/@rosalia.vt

Y apeló a que siempre ha intentado hacer lo correcto a pesar del mundo contradictorio en el que vivimos, explicando que siempre intenta aprender de sus errores para mejorar: "Lamentablemente este texto no es ni será suficiente en un contexto de violencia".

Finalmente, Rosalía reconoció las dificultades y contradicciones que todos enfrentan en un mundo globalizado lleno de conflictos complejos, resaltando el trabajo de periodistas, activistas, ONG, voluntarios y trabajadores que día a día arriesgan su vida para informar y ayudar en zonas de conflicto.