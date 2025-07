Florinda Meza asegura que “Chespirito” era muy celoso porque era muy bonita: “Retaba a los hombres”

Mañana jueves tendrá una semana que finalizó la serie “Chespirito: sin querer queriendo”, pero la actriz y comediante Florinda Meza, de 76 años de edad, sigue siendo blanco de críticas y ahora resurgió la entrevista en la que dijo que Roberto Gómez Bolaños (a) “Chespirito” era muy celoso e incluso retaba a los hombres que se le acercaban porque era muy bonita.

En 2015, después de la muerte del actor y comediante, Florinda Meza admitió que era celosa, pero igual dijo que el escritor la superaba porque reaccionaba cuando los hombres se le quedaban viendo a ella.

Florinda Meza volvió a hablar en otra entrevista que concedió en 2022 de los celos de Roberto Gómez Bolaños, ya que añadió que el creador del universo de Chespirito incluso retaba a los hombres que se le quedaban viendo. Por ende, la actriz dijo que le recordaba quién era él: ¡“Chespirito”!

Durante la segunda entrevista, Florinda Meza recordó una escena de celos de “Chespirito” en Argentina. Dijo que el comediante reaccionó violentamente cuando unos hombres le dijeron piropos, de modo que “estaba furioso” y, por lo mismo, no se quedó callado.

“Sí era muy celoso. Estando en Buenos Aires, Argentina, Rubén y Édgar iban detrás de nosotros, íbamos con lentes y todo”, recordó la actriz. “Íbamos a cruzar una calle, el tránsito se paró porque yo me adelanté a pasar y me dije ‘espérate’. Ya estaba el alto y no me fijé, pero todos se pararon”.