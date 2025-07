Facundo llama a Ninel Conde "ratera" y ella responde: "ubícate no tienes 10 años" | VIDEO

El furor por La Casa de los Famosos México 3 no ha parado, y apenas van tres días desde su arranque, y es que, algunos los habitantes de esta edición se han sabido ganar el corazón de los televidentes, tal es el caso de Facundo y Ninel Conde quienes han protagonizado grandes momentos en estos primeros días.

Tal y como ocurrió hace unas horas cuando los experimentados integrantes de La Casa de los Famosos, lograron poner a toda la audiencia muy atentos a su convivencia, pues, ya se ha hecho viral el momento en el que Facundo y Ninel protagonizan una pelea, pero, cabe mencionar que todo se trató de una broma, pues, ambos tienen un gran sentido del humor y han dejado claro que entre ellos no hay problemas.

Es importante mencionar que aunque tanto Facundo como Ninel protagonizaron una pelea de juego, las dos confrontaciones que re presentamos en esta nota fueron en momentos distintos. Está, por ejemplo, sucedió cuando “La Bombón asesino" se equivocó de termo y tomó por equivocación el de Facundo.

Ante esto, Ninel se mostró muy apenada de haber tomado por equivocación el termo de Facundo y aunque en un inicio el polémico presentador dijo que no había ningún problema en que lo usara, como era de esperarse, Facundo supo aprovechar el momento y hacer una fuerte broma a “La bombón asesino”.

Ante esto, Ninel no se quedó callada y respondió a su amigo Facundo: “eres un grosero estú…si fuera ratera lo tendría escondido, eres un pin* villano” a lo que el expresentador de “Incógnito” no pudo más y comenzó a reírse. Luego de esto Ninel encontró su termo y la convivencia siguió de manera normal.

Luego de la “pelea” por el termo, vino otra confrontación entre los famosos, pero, de igual manera se trató solo de una broma, pues, estaban poniendo a prueba sus dotes de actuación, incluso estuvo también involucrada Elaine Haro.

El primero que comenzó fue Facundo, al decirles una serie de cosas tanto a Ninel como a Elaine para poder desatar alguna lágrima en ellas, sin embargo, el momento que causó más sensación en redes sociales, fue la respuesta de Ninel Conde al presentador.

“Haber cabr* ubícate, o sea no tienes 10 años, tienes que trabajar, ¿realmente qué quieres para tu futuro, no crees que has perdido el tiempo, que has pende…todo el tiempo, cuánto más, cuánto más vas a necesitar? ya cabr*, no me veas con esa cara”, dijo Ninel