Facundo abre su corazón y revela si se arrepiente de hacer personajes como Jaime Duende | VIDEO

Facundo, el irreverente conductor conocido por su humor transgresor, se sinceró con Aldo De Nigris y Priscila en un íntimo momento dentro de "La Casa de los Famosos México 2025". La conversación giró en torno a si el presentador lamenta haber interpretado personajes que en su momento generaron controversia, como el famoso "Jaime Duende".

La plática inició cuando Facundo recordó el proceso creativo detrás de esos polémicos segmentos: "Los guiones los escribía Pepe en su mente retorcida, muy cagado we. Llegaba a leer los guiones y decía 'no mames'". El conductor confesó que, si bien surgieron dudas, la popularidad de estos personajes terminaba por convencerlo.

"Sí tuve conflicto, pero me ganaba el rating, las ganas de hacer mamadas. Decía: 'está pasado, pero va'". Esta revelación ofrece una visión sobre la presión por la audiencia y el deseo de romper esquemas que impulsaban sus decisiones artísticas.

Facundo se perfila como favorito. Crédito: LCDLF

Jaime Duende, un personaje que marcó época

"Jaime Duende" fue uno de los personajes más icónicos y controvertidos de Facundo, surgido en el programa "Incógnito" a principios de los 2000. El sketch presentaba a un duende de aspecto desaliñado, con un humor negro y agresivo, que interactuaba con personas en la calle, a menudo de forma intimidante o con comentarios ofensivos. Sus frases y su comportamiento errático o violento, con frecuencia hacia sus acompañantes o los propios transeúntes, generaron tanto fascinación como fuerte rechazo.

Para muchos, el personaje representaba una crítica ácida a ciertos aspectos de la sociedad o una parodia del comportamiento agresivo y sin filtros. Sin embargo, para otros, Jaime Duende normalizaba la violencia verbal e incluso física, lo que generó preocupación por su influencia, especialmente entre el público joven. La controversia escaló al punto que el sketch fue objeto de análisis y críticas por parte de asociaciones civiles, situación que eventualmente contribuyó a su salida del aire.

Aldo De Nigris intervino con una reflexión sobre la percepción del público: "Debes estar muy puñetas para no darte cuenta de que lo estaban haciendo de broma, que dijeras, 'ah quiero copiar a ese wey', no creo". Con este comentario, el exfutbolista sugirió que la intención detrás de los personajes era clara y que una interpretación literal resultaría errónea.

Facundo secundó la idea de que sus personajes poseían un trasfondo crítico. "Era como una crítica, wey", afirmó. Además, desvinculó su trabajo de efectos sociales negativos: "Crees que cuando lo quitaron de la televisión, bajaron los índices de violencia familiar, obviamente no. Tampoco subieron cuando salió el duende".

Finalmente, el conductor fue tajante al desmentir cualquier remordimiento específico sobre "Jaime Duende": "No me arrepiento de hacerlo". Aunque admitió lamentar otras acciones en su carrera, dejó claro que estas no se relacionan con sus personajes más polémicos. "Me arrepiento de hacer cosas, pero no relacionadas a eso", concluyó, dejando entrever que sus verdaderos pesares residen en otras decisiones profesionales o personales. Esta conversación brinda una rara mirada al proceso mental de Facundo al abordar contenidos controversiales, equilibrando el impacto social con la libertad creativa y la búsqueda de la risa.