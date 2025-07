Abelito y Aarón Mercury recrean escena de Ratatouille y enamoran a los fans: "El verdadero chefcito" | VIDEO

Abelito es la gran estrella de La Casa de los Famosos México donde ya logró conquistar al público por sus ocurrencias, humor y carisma; si bien desde el domingo está dejando muchos momentos virales, hay uno en particular que hizo reír a muchos.

Pues el influencer junto a Aarón Mercury recrearon una escena de Ratatouille y para ello, Abelito se subió a los hombros de también creador de contenido para "controlarlo" con movimientos en su cabello, tal y como ocurre en esta película de Disney cuando Remy convierte a Alfredo Linguini en un chef.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales y de esta manera los participantes de La Casa de los Famosos México ya están enamorando a los fans, en especial porque ambos pusieron de su parte para conseguir ser una dupla perfecta como la de Ratatouille.

A través de TikTok se ha difundido el momento en el que los influencers llegaron a la cocina de la casa más famosa del momento ya metidos en sus personajes; Abelito como Remy y Aarón como Linguini. Acto seguido, el famoso comenzó a hacer movimientos con sus manos en el cabello de Mercury para que siguiera sus órdenes.

Este es uno de los momentos más virales de la semana. (Foto: TikTok @jesus_moreno)

La meta era bastante clara, que Aarón le preparara una rebanada de pan con crema de cacahuate; así se fueron guiando hasta conseguir la receta perfecta; mientras tanto, el humor de ambos siguió intacto, tanto que no solo los fans reaccionaron, pues la propia Ninel Conde no puedo evitar reírse de lo que veía.

"Jálame más el cabello porque está muy complicado abrirlo", dijo Aarón mientras intentaba abrir el bote de crema de maní.

Tras lograr la receta perfecta, este par de amigos caminaron hasta el fregadero para lavar los trastes que habían ensuciado. Lo más divertido de la recreación de esta escena de Ratatouille fue que el 'cheficito' incluso le decía qué tenía que decir, por ejemplo, saludar a Olivia Collins.

Fans de Abelito y Aarón Mercury aplauden su actuación de Remy y Linguini en Ratatouille

Tras causar furor en redes sociales, los fans de los dos participantes de La Casa de los Famosos México 3 reaccionaron con mucho humor a todo lo que está ocurriendo e incluso están pidiendo que Abelito se convierta en el próximo ganador de esta temporada.

"Hasta Aarón me está gustando en esta casa", "no sé pero por el momento todos me caen bien", "el verdadero shipeo son Aaron y Aldo, Abelito su hijo y Ninel la abuela", "dicen que son Ratatouille donde el chef es Mercury", "Abelito es el rey", "Ratatouille versión LCDLF", "sus manitas como las mueve" y "el verdadero chefcito", son algunos de los comentarios más virales.