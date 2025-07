Wendy Guevara rompe el silencio y revela todo lo que le robaron en el asalto | VIDEO

Tras darse a conocer que Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa 4K, famosas creadoras de contenido en redes sociales fueron víctimas de un asalto en donde las despojaron de sus pertenencias, las estrellas de Internet rompieron el silencio sobre lo que en verdad pasó y que fue lo que los ladrones les quitaron.

En una transmisión en vivo, Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa 4K explicaron que sí las asaltaron, pero que las cosas no sucedieron cómo se especuló en el programa “De primera mano”, en donde se dio a conocer la información por parte de Gustavo Adolfo Infante y que mencionaban que habían despojado a la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” de 250 mil pesos.

Las celebridades mencionaron qué cuatro personas a bordo de motocicletas llegaron hasta la camioneta en la que viajaban desde Ciudad de México con destino a León, Guanajuato y como ellas traían los vidrios de las ventanas abajo, fueron presas para el asalto en el tráfico.

Otra de las cosas que se dijo es que los asaltantes golpearon a Wendy Guevara y sus compañeras, pero todas aseguraron estar bien de salud y sin ningún golpe en la cara o en el cuerpo, por lo que el público está más tranquilo, ya que las cuestionaban sobre su estado.

Wendy Guevara, así como Paola Suárez y Vanessa 4K quienes también estuvieron en el asalto, llevaron a cabo un video en vivo para aclarar lo que sucedió y que fue lo que pasó con los maleantes, quienes reiteraron no se tratan de policías y tampoco estaban vestidos con uniformes, tal y como se dijo.

“Hermanas, queríamos nosotras aclarar que no nos quitaron dinero ayer, nos quitaron los celulares y no fue la policía. Lo que queremos aclarar y ojalá que el señor Gustavo que nos habla muy bien, ojalá que tome en cuenta eso, porque no fue la Policía, fueron personas normales vestidas de civiles, se bajaron de una moto, no fue la policía, ni nos quitaron dinero, nos quitaron los celulares, la verdad, dos celulares que yo tenía”, fue lo que aclaró Wendy.