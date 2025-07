Salma Hayek enternece en redes al presumir a sus gallinas: “Las comadres, pidiendo su comida”

La actriz mexicana Salma Hayek no sólo vive entre lujos, sino que también está rodeada de animales porque es fan de ellos. En diversas ocasiones y entrevistas, ha dejado claro que son su debilidad y seguidamente los rescata y adopta. Como muestra de esto, la estrella de Hollywood compartió vía Instagram un video en el que aparece con sus “comadre”, sus gallinas.

Con un look casual con el que dejó de lado el glamour que derrocha en las galas de cine, Salma Hayek compartió mediante el video cómo es la interacción con sus gallinas, a quienes trata como amor y respeto. De hecho, la protagonista de la película “Frida” platica con ellas, mientras les da de comer, se aprecia en el clip.

“Vida de granja” y “gallinas”, escribió Salma Hayek a manera de hashtags en la descripción del video. Por ende, la actriz de “Pistolero” cautivó a sus seguidores, quienes saben de su amor por los animales y le dejaron comentarios como los siguientes:

“¡Eres realmente auténtica! Tu sencillez es admirable”, “la convivencia con los animalitos nos hace conectar con nuestro niño interno, no todas las personas logran disfrutar estos momentos”, “parece que se ríen, qué chulas están”, “las comadres pidiendo su comida” y “amo cómo amas a los animales, Salma”.

Cuántos animales tiene Salma Hayek

Perros, peces, gatos, caballos y loros son algunos de los animales que Salma Hayek tiene en su casa. Para tener en buenas condiciones, la actriz ha acondicionado su hogar, de modo que prácticamente tiene una granja. De acuerdo con lo que ha revelado en entrevistas, la estrella de Hollywood tiene alrededor de 30 animales.

En esta ocasión, Salma Hayek presumió a sus gallinas y cómo es su vida en el campo. Mediante sus redes sociales, la famosa hace llamados para fomentar el respeto animal e incluso en el Día Nacional de las Mascotas, que se celebra el 11 de abril, suele publicar fotos de sus mascotas.

Salma Hayek ha expresado que tiene una conexión especial con los animales y en un documental para Netflix llegó a compartir una anécdota con un pez: “Me estaba siguiendo, se me acercaba. Empecé a jugar con el pez, me dejó tocarlo. Empecé a nadar con él. Me enamoré. Cuando me fui, me fui llorando”.