Revelan que Adrián Di Monti impidió que Sandra Itzel fuera parte de La Casa de los Famosos

El próximo 27 de julio, se estrena la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, en donde veremos estrellas como Facundo y Olivia Collins quienes son las dos primeras estrellas confirmadas de esta nueva edición, la cual promete ser una de las más divertidas.

Y es que, luego de la segunda temporada en donde las peleas y la tensión fueron los protagonistas, en esta, los productores pretenden que se viva un ambiente más relajado, eso sí con mucho, pero mucho contenido. Para eso, uno de los famosos que podrían dar mucho de qué hablar es el actor Adrián Di Monti, quien presuntamente es otro de los confirmados y que entró en lugar de su ex esposa la actriz Sandra Itzel.

¿Adrián Di Monti entra en lugar de Sandra Itzel?

A lo largo de estos meses, nombres de algunos famosos como Laura León, Ninel Conde, El burro Van Rankin, Alexis Ayala son algunos de los actores que se rumorea que podrían ser parte de la tercera edición de La Casa de los Famosos, sin embargo, el usuario de tiktok @eljuanpabojorquez reveló que el galán de telenovelas Adrián Di Monti es otro de los confirmados para este reality show.

Sin embargo, lo polémico no es que vaya a participar en dicho reality, sino las razones por las que él entrara, pues de acuerdo con @eljuanpabojorquez Di Monti entra en sustitución de su ex la actriz y cantante Sandra Itzel quien ganó “Las Estrellas bailan en Hoy” junto con Imanol Landeta y que gracias a que obtuvo el primer lugar en este concurso presuntamente habría obtenido su “pase directo” a La Casa de los Famosos.

Sin embargo, Adrián Di Monti al saber de esto, se acercó con algunos ejecutivos y pidió que su ex no entrara a La Casa de los Famosos México 3, pues, ella se encargaría de desprestigiarlo por todo lo que vivieron en su separación y es algo que no le convenía a la empresa puesto que él es figura de las telenovelas.

Ante esto según el tiktokter antes mencionado, él supo de una fuente muy importante dentro de la televisora de San Ángel que Di Monti hará de todo para elevar los niveles de audiencia en el reality show, incluso si necesita estar semi desnudo.

“...quitar a Sandra Itzel de este proyecto…y en su caso va a estar Adrian Di Monti, el dijo yo hago lo que quieran, yo hago circo, maroma y teatro para elevar los niveles de rating, los niveles de audiencia, me encuero, así que van a ver mucho de él en La Casa de los Famosos México 3 porque hizo un pacto de sangre con Televisa para que de alguna forma él pudiera limpiar su dañada y manchada imagen…” dijo en Tiktok @eljuanpabojorquez

@eljuanpabojorquez ADRIÁN DI MONTE PIDIÓ ESTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 3, PERO QUE SU EX ADRIAN DI MONTE NO ESTUVIERA. #AdrianDiMonte #SandraItzel ? sonido original - juanpabojorquez

¿Quiénes son los confirmados de La Casa de los Famosos México 3?

Como lo mencionamos al inicio de esta nota, hasta el momento hay dos estrellas confirmadas para la tercera edición de La Casa de los Famosos México 3, el primero de ellos fue Facundo quien fue revelado el pasado 30 de junio durante el noticiero de Danielle Dithurbide.

La segunda estrella confirmada fue la veterana actriz Olivia Collins quien aseguró que no descarta sacar la villana que lleva dentro si la hacen enojar, ella fue confirmada este miércoles 2 de julio en el programa Hoy. Y este viernes 4 de julio se revelará al tercer famoso en ser parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.