¿Por El Escorpión Dorado? Trasciende que Óscar Burgos, El Perro Guarumo, se divorcia, su esposa da su versión

En las últimas semanas el nombre de Óscar Burgos ha estado en boca de todos por la infidelidad que cometió el youtuber, Alex Montiel, también conocido como "El Escorpión Dorado". El comediante fue señalado de ventilar el escándalo, aunque en distintas entrevistas lo ha negado.

Ante esta situación, "El Escorpión Dorado" subió un video explicando que no culpa a Óscar Burgos de que saliera a la luz su infidelidad con Fabiola Martínez. Por su parte el comediante le dijo al youtuber que se hiciera responsable de sus actos.

Ahora el que está en el ojo del huracán es Óscar Burgos ya que trascendió que estaría separado de su esposa, la creadora de contenido, Carolina Castro. Para poner fin a los rumores la pareja del comediante compartió un comunicado en redes sociales.

Para poner fin a los rumores, Carolina Castro compartió un comunicado en el que explicó que su esposo, el comediante, Óscar Burgos, se fue de viaje con sus hijos. Detalló que no realizó el viaje por decisión propia y no por motivos de una separación.

"Esta vez mi esposo se fue de viaje... y no, no es que estemos peleados, ni que me caiga mal, ni que nos estemos separando. Simplemente se vale no ir", dijo.