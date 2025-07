Pepe Aguilar es llamado mentiroso al asegurar que tiene el celular de Luis Miguel y "Checo" Pérez

Desde el perfil en Instagram del creador de contenido Eduardo Sacal, viral por los videos con famosos en donde los cuestiona sobre el valor de sus prendas o quienes son las celebridades más exitosas o conocidas de los que tiene el número de celular, ahora se dio a conocer la participación de Pepe Aguilar.

El cantante de música mexicana Pepe Aguilar, fue cuestionado por Eduardo Sacal “Tricky” por la persona más famosa de quien tiene el número de celular a lo que él padre de Ángela Aguilar presumió que guarda entre sus contactos el teléfono del piloto de autos Sergio “Checo” Pérez y de los integrantes de Black Eyed Peas.

Pero las cosas no pararon ahí, ya que Pepe Aguilar también aseguró que tiene el número de contacto de Luis Miguel, situación que emocionó al creador de contenido, ya que mencionó que nunca había encontrado a alguien con el celular del famoso cantante, por lo que es la primera vez que eso sucede.

Pepe Aguilar le contó a Eduardo Sacal que la razón por la que tiene el número de Luis Miguel es porque hace algún tiempo estuvo a punto de trabajar con él, también expresó que por cuestiones de privacidad de sus amigos no quiso enseñar la foto de perfil que tienen en sus cuentas en WhatsApp.

“Luis Miguel me buscó para hacerle un disco hace unos años y nos juntamos en un bar y hablamos de hacer el disco y bendito sea Dios que no me eligió para hacerlo porque eligió al Mariachi Vargas e hizo un disco que se llama ‘México en la piel’,”, contó Pepe Aguilar, aunque se negó a contactar a alguno de los que mencionó.

Ante la negativa de Pepe Aguilar de contactar a alguno de los famosos que había mencionado que presuntamente tiene sus números de teléfono o compartir públicamente las fotografías que usan en sus WhatsApp, ya que agregó que sus amigos se pueden enojar, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y hay quienes lo tacharon de no decir la verdad y mentir para quedar bien.

Nel, no le creo , lo sentí como la niña de la escuela que decía que su tía era Shakira no es hate pepito, no te enojes” y “O sea si son tus amigos porque “dejarían de ser tus amigos” si les marcas!!! De que te vale tener los números si no puedes márcales aahahahaha”, dicen los comentarios en contra de Pepe Aguilar