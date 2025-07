"No era mi pareja": Gloria Trevi, entre lágrimas, habla de su relación con Sergio Andrade | VIDEO

Hace unas horas se viralizó una entrevista que dio la cantante mexicana, Gloria Trevi, para un canal de televisión en España. Durante la plática la intérprete fue cuestionada sobre la relación sentimental que tuvo con el productor musical, Sergio Andrade.

En sus inicios de su carrera, Gloria Trevi se vio involucrado en un escándalo de trata de personas junto al productor musical, Sergio Andrade. Por este delito ambos estuvieron en prisión y actualmente se encuentran en libertad.

Hace unos días, Sergio Andrade anunció su regreso a la industria de la música con un video publicado en redes sociales. La vuelta del productor coincide con la reciente entrevista que dio Gloria Trevi en la que habló del tormentoso romance que tuvieron.

La famosa cantante, Gloria Trevi, concedió una entrevista en la que habló sobre el momento de su vida en el que estuvo en prisión, además, fue cuestionada sobre la relación sentimental que tuvo con el controversial productor musical, Sergio Andrade.

Sin guardarse nada la intérprete de "No querías lastimarme", "Vestida de azúcar" y "Con los ojos cerrados" aseguró que estuvo en prisión por "tonta". Gloria Trevi confesó que le conmovió ver las imágenes que muestran que su familia nunca la abandonó a pesar de que ella "justificaba" a su entonces pareja sentimental, Sergio Andrade.

"Estaba ahí (en prisión) por tonta, no tenía mucho dinero. Lo que me conmovió más fue ver a mi papá, ver a mi familia, a mi madre que luchó por mí después de que les había mentido tanto. Sueles justificar a la persona que te está abusando", dijo entre lágrimas.

Al ser cuestionada sobre su entonces pareja sentimental con Sergio Andrade, Gloria Trevi dijo que no era su "pareja" y recordó una de las frases que le dijo el polémico productor musical. La cantante explicó que sufría de abusos.

"Él (Sergio Andrade) no era mi pareja, porque no se le llama pareja a alguien que te dice, tú no eras nada para mí", contó.