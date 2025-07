Marlene Favela estrena romance y da detalles de su nuevo novio, ¿quién es el hombre que la conquistó?

Durante una reciente entrevista, la actriz mexicana Marlene Favela, de 48 años de edad, dio a conocer que ya tiene nuevo novio y también reveló detalles de su nueva relación de pareja, ya que expresó “hay que enamorarse, hay que intentar, de eso se trata la vida, ¿no?, de ser felices”.

La protagonista de las telenovelas “Gata salvaje” y “El maleficio” concedió una entrevista para el programa “Hoy” e informó que le dio otra oportunidad al amor después de que concluyó su matrimonio con el empresario australiano George Seely, con quien tiene una hija en común, Bella, de 5 años de edad.

"Ya no estoy soltera", dijo Marlene Favela para revelar que ya tiene novio.

Marlene Favela expuso que ha mantenido su relación en privado porque “no vas por la vida presentándole a nadie, pero no, no estoy sola y estoy muy contenta”. Aunque la también empresaria no reveló quién es su nuevo novio, dijo que “no se dedica a lo que yo me dedico, así que si me ven por ahí, pues ya saben.

¿El nuevo novio de Marlene Favela ya convive con Bella?

Para la villana de la telenovela “Pasión y poder”, Bella, de 5 años, es lo más importante en su vida, así que compartió que su nuevo novio todavía no convive con su hija, ya que prefiere que las cosas se den de manera paulatina y segura.

“Paso a paso, las cosas llevan tiempo. Siempre he sido muy partidaria de que no hay que presionar nada y cuando sea el momento, pues sucederá”.

Cuál es la nueva telenovela de Marlene Favela

Además de tener un nuevo comienzo en el amor, Marlene Favela destacó que en general está contenta porque es parte del elenco estelar de la telenovela “Me atrevo a amarte”, que es producida por Salvador Mejía para TelevisaUnivision. La actriz regresó a lo grande a la televisión porque le da vida a la villana Deborah Méndez.