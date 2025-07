Jessica Segura se sincera y recuerda que la participación de Susana Zabaleta en "Envinadas" fue incómoda

Desde hace varios años hemos visto como distintas estrellas del espectáculo incursionan a la realización de podcast, teniendo como resultado entrevistas divertidas y sumamente profundas. Un ejemplo de ello es "Envinadas", programa conducido por las queridas Mariana Botas, Daniela Lujan y Jessica Segura, quienes tratan distintos temas en cada episodio y cuentan con invitadas diferentes que aportan su visión al contenido.

Y es que estas pláticas informales a menudo revelan más que simples anécdotas, convirtiéndose en una ventana para que las y los espectadores conozcan más a fondo a las artistas que aceptan colaborar en dicho podcast. Con un capítulo que se estrena cada miércoles, las conductoras se han ganado el cariño del público, pero a pesar de su disposición para conectar con las invitadas, muchas veces ésto no sucede.

Recientemente, la comediante y actriz Jessica Segura, reconocida por su participación en la exitosa serie mexicana "Una Familia de Diez", habló públicamente sobre la tensión vivida durante la grabación de un episodio que tuvo como invitada a la icónica cantante y actriz Susana Zabaleta. Incomodidad que incluso las y los espectadores notaron una vez que se estrenó el capítulo.

Jessica Segura habla del incómodo capítulo de "Envinadas" con Susana Zabaleta

En un reciente encuentro con la prensa, Jessica Segura respondió con cautela a las preguntas sobre su experiencia con la actriz y cantante de 60 años, pues el episodio con Susana Zabaleta, reconocida por su carrera multifacética en teatro, televisión y música, generó expectativa, pero también comentarios sobre la incómoda dinámica entre las participantes.

"En este episodio que tuvieron como invitada a Susana Zabaleta, mucho se dijo que se vio obligada, que las cosas no fluyeron tanto [...] ¿Sí o no?", preguntó uno de los reporteros a Jessica. Aunque la pregunta no fue hecha con mala intención, la actriz de 42 años se mostró cautelosa en su respuesta, afirmando que "hoy por hoy todo se saca de contexto muy cañón", pero aún así confirmó que la entrevista no fluyó con la naturalidad esperada.

Con una actitud reservada y evitando profundizar en el tema, Segura dejó entrever cierta incomodidad al referirse a lo ocurrido durante la grabación, señalando que el objetivo principal del canal Las Envinadas es destacar a mujeres influyentes del mundo artístico, pero también reconoció que, a pesar de las buenas intenciones, no siempre se logra establecer una conexión auténtica entre las invitadas y el equipo.

Amo que vengan mujeres fuertes, poderosas. Me encanta que nos contagien de esa fuerza y me encanta que nos contagien de sus historias. Sin embargo, hay veces que no se hace clic [...] No sé por qué haya sido, pero si si se ve pues se siente, verdad, dijo Jessica Segura visiblemente nerviosa.

Jessica Segura sugirió que una posible causa de la tensión radica en las diferencias generacionales y en la manera distinta de abordar el arte y el discurso social. Mientras Las Envinadas representa una voz más actual, que busca empoderar a las mujeres desde una perspectiva contemporánea, Susana Zabaleta encarna una trayectoria consolidada y una visión quizá más tradicional, aunque también crítica y comprometida.