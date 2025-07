Fofo Márquez revela detalles de cómo es su vida en la cárcel: “es terror psicológico, todo el tiempo está a oscuras”

Hace unos días, el YouTuber conocido como “Dominguero”publicó un video con una llamada inédita con El Fofo Márquez, la cual grabó cuando el influencer que se encuentra privado de la libertad, aún no era trasladado a la cárcel de Texcoco, en dicha llamada Fofo reveló que quería morirse.

La llamada se viralizó, sin embargo, a cinco días de la publicación de esta plática, Dominguero nuevamente publicó otra llamada que sostuvo con Fofo Márquez, pero ahora, que su amigo ya está en el penal de Texcoco, ahí, el joven se escucha más tranquilo, aunque reveló que también la está pasando mal.

Durante su visita a nuestro país, Dominguero intentó visitar a Fofo Márquez en el penal de Texcoco, sin embargo, el YouTuber no pudo ingresar a la cárcel a ver a su amigo, debido a que las visitas a internos son meramente para los familiares, debido a esto es que decidió llamar nuevamente a su amigo y grabar lo que platicaron.

Luego de que Fofo en la primera llamada reveló que lo estaban extorsionando, ahora el youtuber que fue acusado de intento de feminicidio reveló cómo son sus días en el penal de Texcoco en donde fue trasladado el pasado mes de enero.

“Es terror psicológico, es un módulo donde no puedes hablar, todo el tiempo está a oscuras, has de cuenta que te bañas a las 7 con agua fría y estás en silencio todo el tiempo, no puedes hablar y comes tres tres veces al día…”, comenzó a contar Fofo Márquez