Fans de BLACKPINK explotan contra YG y exigen que la agrupación se separe

BLACKPINK se ha convertido en una de las agrupaciones de K-Pop más reconocidas gracias a éxitos como "Pink Venom" o "Kill This Love", pero en los últimos años las integrantes se han enfocado en sus carreras solistas, por lo que no han lanzado canciones como grupo desde 2023.

Pese a no promocionar como BLACKPINK, la agencia YG Entertainment anunció que este 2025 regresarían con una gira mundial y música nueva, pero esto último no ha ocurrido, lo que ha generado una molestia entre los BLINK (nombre de su fandom), ya que esperaban ver un show diferente al "Born Pink Tour".

De hecho, recientemente en redes sociales se filtró el supuesto setlist para el "DEADLINE World Tour", el cual parece igual al de la anterior gira, por lo que los seguidores de Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé se han mostrado molestos con la empresa de entretenimiento y piden que regresen a promocionar como solistas.

BLACKPINK empezará su gira en pocos días. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿BLACKPINK se separa?

Aunque los fans no quieren que las chicas de BLACKPINK se separen, lo cierto es que están muy enojados con YG Entertainment, pues a través de comentarios en la plataforma X han mostrado sus deseos de que regresen a sus proyectos solistas, ya que de esta manera seguirán lanzando música nueva.

BLACKPINK is rehearsing ‘AIIYL’ and ‘Forever Young’ uD83DuDE2D pic.twitter.com/3L69QMLgIv — uD835uDC29uD835uDC1EuD835uDC2BuD835uDC2CuD835uDC28uD835uDC27uD835uDC1AuD83EuDD0D (@personablink) July 3, 2025

"Deberían haber continuado con sus carreras en solitario", "¡No esas viejas canciones otra vez!", "Llámame cuando grabes su nueva canción", "Preferiría que no sigan como grupo" y "Será el mismo tour, eso es patético", fueron algunas de las respuestas en la red social, donde hay videos de BLACKPINK ensayando "Forever Young" y "As If It's Your Last" para su próxima gira mundial.

Desde 2023, BLACKPINK no ha lanzado canciones como grupo. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

BLACKPINK sigue en pie con el tour

Pese a la decepción de los fans y la baja venta de boletos en algunas ciudades (Nueva York y Los Ángeles), BLACKPINK continuará con el "DEADLINE World Tour", el cual arrancará el próximo 5 y 6 de julio en el Estadio de Goyang en Seúl, Corea del Sur.

Por otro lado, BLINK no pierde las esperanzas de que la banda de chicas cante una nueva canción en su próxima gira, pues según información de YG Entertainment, cantarán un sencillo inédito en el primer concierto, sin embargo, se desconoce si esta tendrá un video musical o si será lanzado en plataformas de streaming.