Enrique Bunbury explota contra un fanático que grabó todo el concierto desde primera fila | VIDEO

Enrique Bunbury el cantante español de 57 años realiza una larga gira por Latinoamérica y se presentó con éxito en Quito, Ecuador y aunque su concierto transcurría con normalidad y emoción por parte de los fanáticos y del artista, en uno de los momentos el famoso decidió externar su molestia con uno de los asistentes.

Lo que parecía imposible pasó, y Enrique Bunbury explotó contra uno de los fanáticos que asistió a su concierto en Quito, Ecuador y manifestó que no entiende la forma de disfrutar los eventos en la actualidad, ya que el seguidor del artista no paraba de grabar todo el recital, algo que no le pareció a la estrella.

Esta no es la primera vez que Enrique Bunbury ha dado a conocer que no está de acuerdo con que los asistentes a conciertos se la pasen grabando en todo momento y no disfruten del trabajo de los artistas, por lo que antes de empezar su gira 2025 “Huracán Ambulante”, emitió un comunicado en donde pedía filmaran lo menos posible para vivir una mejor experiencia.

El artista se enojó con uno de los asistentes a su concierto por grabar. Foto FB/bunburyoficial

Enrique Bunbury regaña a fan por grabar con su celular

Fue a través de diversas cuentas en TikTok y en otras redes sociales la manera en la que sen dio a conocer que Enrique Bunbury detuvo la canción que estaba interpretando y de esta manera dar a conocer su molestia con la persona que estaba en los primeros lugares grabando todo el show con su celular.

"Todo el puto concierto con la puta cámara grabando todo el puto concierto. Y yo entiendo, de verdad entiendo la locura a la que hemos llegado, pero si estás en primera fila seguro que hay mucha gente a la que le gustaría estar ahí disfrutando, conectando y participando en el concierto, cantando las canciones y utilizando las manos para algo más que para tener un apéndice tecnológico", dijo Bunbury.

Bunbury los conciertos en 2025

A pesar de sus disgustos, Bunbury continuará con la gira que tiene planeada para el resto del 2025 en donde destacan países como Colombia, Estados Unidos, España y Argentina, lugares en donde el ex integrante de los Héroes del Silencio llevará su show y canciones para el deleite de sus seguidores.

"Ustedes dejan de participar por el hecho de tener un teléfono y ustedes incomodan y hacen que el concierto sea peor. Siento que hayamos tenido que parar la canción porque esta es una canción en la que tenemos que estar concentrados y tenemos metidos y a mí me ha quitado totalmente la concentración", fue la manera en la que finalizó su discurso y regaño sobre el uso del teléfono en sus conciertos.