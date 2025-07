El cantante Danny Daniel denuncia que fue atacado mientras viajaba en carretera: "fuimos intervenidos por malhechores"

Danny Daniel, uno de los cantantes más emblemáticos y respetados en el mundo de la salsa contemporánea, conocido por éxitos que dominan las listas internacionales de música latina, se convirtió en noticia tras revelar que fue víctima de un ataque mientras se desplazaba por una carretera del sureste mexicano con dirección a la Ciudad de México.

Con muchos años en la industria, Danny Daniel ha sido una figura fundamental para la difusión internacional de la salsa romántica. Su estilo particular y su voz logaron que su música trascienda generaciones y fronteras, consolidándolo como una referencia inigualable en el género.

Además de su éxito en la música, Danny Daniel construyó una carrera alejada de escándalos y polémicas, enfocándose en su arte y en transmitir mensajes positivos. Por ello, en su video reiteró que no busca sacar provecho mediático de esta situación: "no soy artista de hacer noticia porque voy a sacar una canción [...] gracias a dios no lo necesito, yo he hecho mi carrera sin noticias ni nada de amarillo".

El cantante de salsa Danny Daniel denuncia atentado en su contra

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el salsero relató que todo sucedió mientras se encontraba viajando en una carretera, pero sin especificar de cuál se trataba; el vehículo iba a una velocidad relativamente alta cuando un grupo de individuos desconocidos arrojó un objeto punzocortante que dañó una de las llantas de su vehículo, poniendo en grave riesgo su integridad física y la de sus acompañantes.

Fuimos intervenidos por malhechores [...] Atentaron con nuestras vidas arrojaron un objeto punzocortante a la llanta donde veníamos a 140 kilometraje y gracias a dios, lastimosamente pasó el accidente, pero gracias a dios no nos pasó nada, declaró el cantante.

Según sus palabras, el cantante y su equipo lograron avanzar a pesar del daño en las llantas y encontraron la ayuda en un pueblo cercano, donde la comunidad local les brindó apoyo para continuar su camino. Dentro del mismo video, el cantante de 37 años agradeció la ayuda de las personas y resaltó que, a pesar de los hechos, "los buenos somos más".

Pudimos avanzar un poco más hasta llegar a un sitio donde había gente del pueblo donde nos ayudó, nos dio la mano [...] Los buenos somos más, yo siempre he creído eso, sentenció.

El suceso de Danny Daniel ocurre en un contexto más amplio de inseguridad que afecta a diversas regiones del país, particularmente en carreteras que conectan el sureste con el centro del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos años se ha registrado un incremento en incidentes delictivos relacionados con robos, agresiones y ataques a vehículos particulares en estas vías.

¿Quién es Danny Daniel, el famoso cantante de salsa?

Danny Daniel, nacido como Daniel Galofre Marín el 14 de junio de 1988 en Cartagena de Indias, Colombia, es uno de los artistas más reconocidos de la salsa contemporánea en Latinoamérica. Su talento se desarrolló desde muy joven, influenciado por una familia musical: su padre fue cantante y arreglista, y su madre también compartía la pasión por la música. Esta base le permitió construir una carrera sólida desde sus primeras presentaciones locales hasta convertirse en una figura internacional.

A lo largo de su trayectoria, Danny Daniel ha cosechado numerosos éxitos y reconocimientos; canciones como "Vete Ya", "Te Da Lo Mismo" y "Tu Mirada" lo posicionaron en los primeros lugares de popularidad, destacando por su estilo romántico y su interpretación emocional. Su capacidad para conectar con el público y su presencia en el escenario lo han consolidado como un ícono de la salsa moderna.