El actor Lee Jung Jae, protagonista de "El Juego del Calamar", admite que no le gustó el final de la serie

"El Juego del Calamar" se ha convertido en un éxito a nivel mundial desde su estreno el 17 de septiembre de 2021 en Netflix, pues su primera temporada fue vista por más de 142 millones de cuentas en sus primeras cuatro semanas. Sin embargo, el final de la tercera temporada no fue bien recibido por algunos usuarios y por el actor Lee Jung Jae.

La estrella de 53 años, quien interpreta a Seong Gi Hun (también conocido como el Jugador 456) en la serie, recientemente reveló que no le gustó cómo terminó la historia, pero decidió respetar la decisión del creador Hwang Dong Hyuk, quien desde un inicio optó por un final fuera de lo común.

El surcoreano, quien ganó el Premio Emmy a Mejor Actor Principal en una Serie Dramática en 2022, detalló que, aunque en un principio le costó conectar con su personaje, después de cinco años interpretándolo le fue difícil aceptar que tuviese ese final tan trágico.

Lee Jung Jae se volvió en el primer actor de habla no inglesa en ganar un Emmy. (Créditos: Facebook / Squid Game)

¿No le gustó el final de "El Juego del Calamar" a Lee Jung Jae?

El final de la exitosa serie de Netflix tampoco fue del agrado del actor surcoreano, pues en una reciente entrevista para TheWrap contó lo mucho que le costó aceptar cómo terminaría el personaje que le dio la fama a nivel mundial y un premio Emmy.

"Fue una gran experiencia que duró cinco años. Al principio me costó conectar con Seong Gi Hun, pero al final uno se encariña. Por eso, cuando terminamos, sentí que no quería que acabara así", agregó Lee Jung Jae, quien aseguró que después de todo decidió respetar la decisión de Hwang Dong Hyuk.

De hecho, aplaudió el trabajo del director de "El Juego del Calamar", pues afirmó que es un escritor talentoso, por lo que la forma en que decidió terminar con la historia fue la mejor. "Si bien la muerte de Seong Gi Hun es realmente desgarradora, creo que el director deseaba que también transmitiera una sensación de esperanza a la audiencia", detalló el actor.

"El Juego del Calamar" fue visto por más de 142 millones de cuentas en sus primeras cuatro semanas. (Créditos: Facebook / Squid Game)

¿Que sigue tras el final de "El Juego del Calamar"?

Aunque el creador de la serie original de Netflix, Hwang Dong Hyuk, confirmó que no habrá otra temporada, lo cierto es que no descartó que surjan nuevas historias alrededor de "El Juego del Calamar", por lo que una versión estadounidense aún no queda descartada.

"Cuando ves el final, aunque tiene un verdadero cierre, creo que todavía se puede sentir una sensación de algún tipo de anhelo o persistente. Así que creo que, tal vez, algún día, si la oportunidad lo permite y el momento es el adecuado, tal vez haya espacio para otras historias", reveló Hwang Dong Hyuk a Variety.