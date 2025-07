Bellakath arremete contra cirujano que usó una “foto editada” de su abdomen con fibrosis: “Paga publicidad”

A través de un video que publicó en TikTok, la cantante mexicana Hilda Katherinne Huerta Díaz, artísticamente conocida como Bellakath, arremetió contra un cirujano plástico porque lo acusó de usar una “foto editada” de su abdomen para generar contenido digital y hablar de la fibrosis que suele aparecer a causa de las operaciones estéticas, especialmente de las liposucciones.

La cantante de “Gatita” y “Tuma” no sólo externó su enojo por el uso de su imagen sin su permiso, sino que también le envió un mensaje al cirujano plástico: “Paga publicidad”, precisando que su nombre está registrado porque es una figura pública.

“Cirujanos, por qué tienen que usarme de ejemplo, por qué no ponen de ejemplo a clientes suyas”, cuestionó Bellakath, quien añadió “¡porque no tienen, porque no tienen! Y por qué no tienen, ¡porque han de hacer pura perrada también!”. Noticias Relacionadas "¡Te voy a matar!": filtran que Laura Flores persiguió y advirtió a Lalo Salazar | VIDEO

Bellakath reaccionó al video que grabó el cirujano plástico Alberto Theurel para hablar de la fibrosis que tiene en el abdomen. Foto: Instagram.

Bellakath, de 27 años de edad, enfatizó que el uso de su imagen se agravó porque el cirujano plástico usó una “foto editada”. Pese a esto, explicó que el problema no es exponer la fibrosis, ya que admitió que tiene (fibrosos), sino que la expuso públicamente sin su autorización para hablar del tema.

“Por qué ponen mi foto que está editada, obviamente. No digo que no tenga fibrosis, eso es obvio, tengo como cinco, cuatro cirugías en el abdomen. Obvio me va a salir fibrosis, pero no como (lo muestran) en la foto”.

¿Bellakath le cobrará al cirujano plástico que usó fotos de su abdomen?

El cirujano plástico que usó las fotos de la también compositora y productora es Alberto Theurel, quien tiene su consultorio en Ciudad de México (CDMX) y vía Instagram comparte contenido acerca de los procedimientos estéticos bajo el lema “tu seguridad es mi prioridad”. Hace dos días, publicó el video acerca de Bellakath y en la descripción del clip se lee lo siguiente:

“Me pidieron hablar del abdomen de la be….k… Les comparto un poco de mi opinión y experiencia con la fibrosis después de una liposucción”.

Ante esto, Bellakath dejó entrever que tomará cartas en el asunto, ya que dijo “paga publicidad porque ahorita lo que vas a tener que pagar es una demanda por anda utilizando mi nombre porque yo como figura pública estoy registrada”. Además, la cantante añadió “arreglen cuerpos de verdad, tengan contentas a sus clientas para que ellas sean las que den las referencias sobre ustedes”.