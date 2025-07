Adrián Marcelo, reconocido conductor de televisión e influencer originario de Monterrey, Nuevo León, volvió a protagonizar un momento violento en un bar de dicho estado, luego de sufrir un nuevo golpe en la cabeza. Todo sucedió el pasado fin de semana mientras se encontraba grabando contenido para su canal de YouTube en el popular antro Nandas, ubicado en la capital regiomontana.

Cabe recordar que este no es el primer incidente de violencia física que Adrián Marcelo ha vivido en lugares públicos, pues el influencer había reportado anteriormente otra agresión en el mismo antro, lugar que frecuenta para crear contenido para dicha plataforma de videos.

Momento exacto en el que Adrián Marcelo es golpeado en la cabeza con una botella

El momento quedó registrado en un video que el mismo influencer compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece en medio de la multitud siendo bañado con cerveza. En un momento, una de las botellas le pega directamente en la cabeza y aunque el golpe lo tomó por sorpresa, el influencer volteó inmediatamente para intentar entender lo que había pasado.

Aunque las imágenes no permiten identificar con claridad al agresor, la reacción del conductor no tardó en hacerse viral, gracias también a su característico humor para manejar la situación. Después del incidente, el influencer comentó con tono sorprendido "alguien me descalabró", mientras que en su rostro se puede ver una visible confusión por lo sucedido.

Si bien Adrián Marcelo no ofreció explicaciones sobre el motivo detrás de la reciente agresión, la difusión del video volvió a encender la conversación en torno a su trayectoria marcada por controversias, pues sus comentarios y posturas en diversos temas han dividido opiniones, generando tanto personas que lo defienden como rechazo por parte de sus detractores.

De la misma forma, las imágenes no muestran algún rastro de sangre o algo que indique que la herida provocada por el golpe realmente lo "descalabró", y el influencer tampoco ha hecho más actualizaciones al respecto, por lo que sus fans mostraron una mezcla de preocupación y diversión con comentarios tales como:

"Lo bueno que las risas no faltaron"

"Que paso mi lobo , se te fue jajaja"

"Cuidémoslo para que nos dure mucho"

"ándale por mitotero"

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es un conductor, comediante e influencer originario de Monterrey, Nuevo León, nacido el 6 de abril de 1990; estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y posee un posgrado en Negocios Internacionales. Saltó a la fama en la televisión regiomontana como presentador de programas como "Mitad y Mitad", "Acábatelo", "Vivalavi" y "Las Noches del Fútbol" en Multimedios. En 2023, dejó la televisora para enfocarse en proyectos personales, incluyendo su canal de YouTube y el podcast "Hermanos de Leche", que comparte con Iván "La Mole" .