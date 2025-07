Aarón Mercury sería el tercer participante confirmado de La Casa de los Famosos México 3, estas son las pruebas

Luego de haberse confirmado a la segunda participante de La casa de los Famosos México 3, las cuentas oficiales en redes sociales del exitoso reality show, ya publicaron las primeras pistas del tercer habitante que será confirmado este viernes 4 de julio durante el programa Hoy.

Cabe mencionar que el primer famoso confirmado fue Facundo y la segunda fue la actriz Olivia Collins quien fue descubierta en redes sociales por sus seguidores debido a los zapatos con los que posó, pues, eran inconfundibles, ahora, seguidores de Aaron Mercury, aseguran que es él el tercer confirmado.

¿Aaron Mercury es el tercer participante de La Casa de los Famosos México 3?

Este miércoles 2 de julio, tan solo unas horas después de que se confirmó a Olivia Collins como la segunda famosa en ser parte de la tercera temporada del exitoso reality show, en las redes sociales oficiales de LCDLF México 3 publicaron otro clip en donde se ven los pies del nuevo famoso que será descubierto.

Es importante mencionar que, en esta temporada, no veremos siluetas, sino que sólo mostrarán los pies de los participantes, por lo que los fanáticos de hueso colorado deberán identificarlos por el tipo de calzado que usan, tal y como ocurrió como Olivia Collins. Debido a esto es que seguidores del famoso y polémico creador de contenido Aarón Mercury, aseguran que es él, el tercer famoso confirmado para La Casa de los Famosos México, en la nueva temporada que dará inicio el próximo domingo 27 de julio.

¡YA LLEGÓ! uD83DuDE31 Aquí está la pista del tercer habitante que entrará a #LaCasaDeLosFamososMx Gran estreno 27 de julio, 8:30 p.m. @canalestrellas @micanalcinco y @vix 24/ 7 #Original pic.twitter.com/99wCBqaD6o — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 2, 2025

Y es que, según seguidores de Mercury, los tenis que porta el hombre que aparece en el clip de La Casa de los Famosos México, son muy similares a los que usa Aarón, además que en la edición de este breve video aparecen algunos emoticones, lo que da a pista que es un creador de contenido.

Cabe mencionar que, hasta el momento Aarón Mercury no ha confirmado ni negado su participación en dicho reality show, sin embargo, en redes sociales creen que si el polémico creador de contenido entra a la casa más famosa de México, podría llegar a ser uno de los finalistas.

¿Quién es Aarón Mercury?

Su nombre real es Aarón Hernández González, y fue en el año 2020 que saltó a la fama en redes sociales, actualmente en Instagram cuenta con 5.1 millones de seguidores, mientras que en TikTok tiene 18.7 millones, por lo que gracias a su contenido se ha vuelto viral.

Sin embargo, no solo por su contenido Aarón ha dado de qué hablar, sino que por allá del 2022, el guapo influencer sostuvo una relación con la cantante Yeri Mua, sin embargo, no terminó nada bien por lo que en un en vivo durante una pelea el influencer le dijo la popular frase: “tu no eres mi ex, no eres mi nada”. Tiempo después, el influencer también fue relacionado con Tammy Parra pero la relación no llegó a más y siguieron siendo amigos.