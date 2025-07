Valentina Gilabert desmiente que le otorgó el perdón a Marianne Gonzaga: “Sigue teniendo una condena” | VIDEO

Mediante un video que publicó en sus redes sociales, Valentina Gilabert dio su versión de los hechos luego de que Marianne Gonzaga, de 17 años de edad, salió de prisión. De entrada, la agredida, de 19 años, desmintió que le otorgó el perdón a la menor de edad y recordó que “sigue teniendo una condena”.

La modelo y generadora de contenido Valentina Gilabert compartió el video para esclarecer dudas con respecto a la liberación de Marianne Gonzaga, quien le propinó 14 puñaladas con un cuchillo. De esta manera, subrayó que le dio un perdón “personalmente” a su agresora, no como acto jurídico para que fuera liberada.

A qué acuerdos llegaron Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert también enfatizó que Marianne Gonzaga tiene que cumplir la condena de casi tres años que se le impuso, misma que está de acuerdo con el protocolo en casos de menores de edad, como informamos. En caso de cumplir con los acuerdos de la prisión domiciliaria, la agresora regresaría a prisión.

“Sigue teniendo una condena de dos años, ocho meses y ahorita creo que son 19 días ya”, agregó la modelo. “(Durante la condena), tiene que cumplir con ciertas cosas que le pidió el juez, se acordó con sus abogados, y si no las cumple regresará a internamiento”.

Sumado a esto, Valentina Gilabert precisó que sus abogados y los de Marianne Gonzaga llegaron a un acuerdo para que se cubra la reparación de daños por los gastos médicos que se cubrieron, pero reiteró que esto fue punto y aparte de que el juez decidió que la agresora saliera en libertad.

“Se tuvo que hacer un acuerdo con sus abogados y los míos porque no todos los menores tienen que pagar reparación del daño por ser menores de edad; entonces, se llegó a este acuerdo para que paguen la reparación del daño y a ella le iban a dar una condena menor a cinco años, no que iba a salir libre, eso no lo decido yo, no lo deciden sus abogados, no lo deciden mis abogados, lo decide el juez”.

Por qué Marianne Gonzaga salió de prisión tras atacar a Valentina Gilabert

Asimismo, Valentina Gilabert ahondó el caso de Marianne Gonzaga y dijo que el mismo Código penal para menores destaca que el internamiento se enfoca en la reintegración social, lo que no sucede con las prisiones para mayores de edad, ya que se enfocan en castigar.

“Ella estuvo trabajando con psicólogos, psiquiatras, estuvo en muchas actividades… o sea, genuinamente llevó un proceso para ser reintegrada a la sociedad porque es lo que dice el Código penal para menores”, añadió la modelo.

Finalmente Valentina Gilabert les respondió a quienes la critican y dijo que “esto no se cambió para que ella pudiera salir libre, esto no se cambió por algo más allá que la prisión preventiva”, de modo que expresó “y no, no me vendí, simplemente es una reparación del daño (...). Se tiene que pagar la reparación del daño porque fue un daño a mi persona en el que se involucró mucho dinero de mis papás y se tiene que regresar”.