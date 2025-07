Sorprenden a Mario Bezares hablando de la reaparición de Jorge Gil, este fue su polémico mensaje | VIDEO

El fin de semana pasado te informamos que Jorge Gil, excompañero y testigo del asesinato del conductor, Paco Stanley, reapareció ante las cámaras para dar nuevos detalles del homicidio que sacudió a la industria del entretenimiento. También habló sobre el comportamiento de Mario Bezares.

Después de revelar cómo vivió el asesinato de Paco Stanley, Jorge Gil se tomó unos minutos para hablar de su también compañero, Mario Bezares. El exconductor de televisión aseguró que perdió todo tipo de comunicación con el creador del "Gallinazo".

Sin guardarse nada, Jorge Gil detalló que Mario Bezares nunca salió a ver qué había pasado cuando mataron a Paco Stanley. También aseguró que a partir de ese momento perdió todo tipo de comunicación con el ahora ganador de La Casa de los Famosos México.

“Pues él (Mario Bezares) no me habló ni al hospital después de eso, o sea no sólo no salió del baño, jamás puso un pie", explicó.