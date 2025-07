Marianne Gonzaga regresa a TikTok con fuertes indirectas: "Los amigos traicionan"

El 11 de febrero Marianne Gonzaga fue detenida por autoridades de la Ciudad de México tras haber apuñalado en 14 ocasiones a la modelo e influencer Valentina Gilabert; el caso mediático tuvo un giro inesperado el pasado 23 de julio cuando se dio a conocer que la también creadora de contenido salió de la cárcel.

La condición es que al salir en libertad deberá cumplir ciertas medidas para poder continuar con su libertad asistida por los próximos dos años y 8 meses, es decir, el tiempo que durará su condena tras la agresión que cometió contra la nueva pareja de su ex novio y con quien tuvo una hija, José Said Becerril.

Tras obtener su liberación, los internautas han comenzado a especular qué pasará con la influencer o si pronto regresará con el contenido al que tenía acostumbrados a sus seguidores, o bien, para dar sus primeras declaraciones públicas del caso. Y lo anterior ya ocurrió, aunque no de la forma en la que se esperaba, sino con unas indirectas en TikTok.

Usuarios se dieron cuenta que Marianne Gonzaga regresó a TikTok no con un nuevo video, sino que lo hizo compartiendo un par de videos que en redes sociales ya se están tomando como indirectas por todo lo ocurrido el pasado mes de febrero, cuando la mamá de un bebé viajó desde Cancún a CDMX para apuñalar a Valentina Gilabert.

Estos son los mensajes con los que Marianne Gonzaga regresó a TikTok

Así regresó la influencer a redes. (Foto: TikTok @mariannerc)

La madrugada de este martes 29 de julio, usuarios de TikTok se percataron de que la 'mommy bloger', Marianne Gonzaga, regresó a la plataforma de videos donde acumula 484 mil seguidores.

Desde su perfil compartió un par de videos que están públicos en los que se leen mensajes referentes a la amistad, así como a versiones no oficiales de historias que la gente cuenta desde la ignorancia. A continuación te dejamos los mensajes que compartió:

"El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar. Facto tras facto", se lee en un video con la canción VOY A LLeVARTE PA PR de Bad Bunny. "Anuel nunca se equivocó cuando dijo: No tengan amigos, los amigos traicionan; yo no tengo amigos, tú me vez con los mismos de siempre por ahí, son mis hermanos", se escucha en otro video.

Si bien estos comentarios no son propios, los internautas los han tomado como indirectas que estaría pasando frete a toda la polémica con Valentina Gilabert, Aintzane 'N' su amiga supuestamente cómplice del crimen y Akram 'N', otro presunto involucrado, además de todas las especulaciones que existen sobre el caso.

Tras volverse virales estos videos de creadoras de contenido ajenas a toda esta polémica, la sección de comentarios se llenó de mensajes hablando del regreso de Marianne Gonzaga a las redes sociales: "Necesitamos story time Marianne", "lo compartió", "vengo por el chisme" y "esto me pone a dudar de lo que realmente pasó".

Cabe destacar que tras este retorno a las redes sociales y los cometarios que se están dejando en los videos compartidos de la influencer, se ha comenzado a revictimizar a Valentina Gilabert, quien antes de esta noticia había dado un último mensaje sobre su caso y para aclarar algunos malos entendidos, sobre todo tras la liberación de Marianne Gonzaga.

"Yo no le otorgué el perdón a nadie. Yo la perdoné personalmente, mentalmente. No la perdoné legalmente; ella sigue teniendo una condena de dos años y 8 meses, y ahorita creo que 19 días. En el cual tiene que cumplir con ciertas cosas que le pidió el juez, que se acordó con sus abogados y si no las cumple ella regresa a internamiento", dijo.