La Casa de los Famosos México: ¿quiénes son los papás de Abelito, el habitante sensación de la temporada 3?

La Casa de los Famosos México 3 ya comenzó y lo hizo con el pie derecho gracias a la gran actitud de los habitantes. Uno de los participantes que más han despuntado en los primeros día del programa es Abelito, el habitante número 15 en ser revelado. El influencer salió de una bola disco que se encontraba colgada en el patio durante el estreno. Desde el momento en el que apareció se comenzó a robar las miradas del mundo entero con su carisma, ocurrencias y con mucho humor.

Abelito no solo se robó las miradas el día del estreno de la temporada 3 de La Casa de los Famosos México, sino que también lo ha estado haciendo en lo que va del reality show más polémico de la televisión mexicana. Con menos de 48 horas de haberse estrenado el programa por VIX, Abelito ya ha demostrado que es la sensación y uno de los favoritos de la gente. Su autenticidad y humor lo han colocado como el rival a vencer en esta temporada.

Ahora no vamos a hablar sobre lo que ha hecho dentro de La Casa de los Famosos México, donde ya se ha ido ganando a Ninel Conde y a otros habitantes, sino que vamos a presentar a dos de las personas más importantes en su vida, a sus papás. A pesar de que no se sabe mucho de ellos, el propio Abelito ha revelado algunos detalles sobre las personas que le dieron la vida y lo educaron.

Lo primero que vamos a mencionar es que el propio Abelito se ha encargado de compartir detalles sobre sus padres en sus redes sociales. Una de las cosas que confirmó en una entrevista fue que su papá fue el encargado de iniciarlo en el mundo del entretenimiento. Todo comenzó gracias a que su papá trabajaba en el circo, por lo que de ahí le agarró el gusto a entretener y divertir a la gente.

La sensación de la temporada 3 de La Casa de los Famosos México es el que ha ido dando algunos detalles de sus padres en redes sociales. Se tiene que mencionar que Abelito se ha reservado el nombre completo de sus papás, pero los ha mostrado poco a poco en videos, siendo su madre, la señora Cristina R. una de las más frecuentes en los clips de TikTok y algunos reels de Instagram.

Del que más información se tiene es de su padre, quien como ya se mencionó trabajaba en un circo. Abelito lo presenta de forma de cariño como 'El viejón' y es de Tamaulipas. En una reciente entrevista confirmó que su papá trabajaba en el circo Hermanos Berti. En su declaración confirmó que fue gracias a una gira que se conocieron sus papás y se presentó el amor.

"Mi papá trabajó en circos regionales como Hermanos del Circo o Hermanos Berti, donde también conoció a mi mamá. Desde muy pequeño lo acompañaba a sus espectáculos públicos y privados (...) Me pusieron de payasito, yo agradezco mucho a mi papá que me hubiera jalado; fue lo que me abrió al mundo — tener esa perspectiva del espectáculo desde niño", dijo en entrevista.